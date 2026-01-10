Diario EXPRESO es reconocido en Cuenca por su trabajo investigativo

Se conmemoró el 34 aniversario de la Asociación de Trabajadores de los Medios de Comunicación del Azuay

La premiación se realizó en el Teatro Sucre, en Cuenca.

La trayectoria, experiencia y trabajo periodístico de medios de comunicación cuencanos y nacionales fueron reconocidos en un evento organizado por la Asociación de Trabajadores de los Medios de Comunicación del Azuay (TMCA).

Además, en el marco del acto se conmemoraron los 34 años de vida institucional de la organización. El evento solemne se desarrolló en el Teatro Sucre, la noche del viernes 9 de enero de 2026.

Diario EXPRESO fue parte de la premiación y recibió la presea Ítalo Palacios por sus trabajos investigativos, en especial por el especial “Los dueños de la salud”.

Respaldo a Diario EXPRESO por casos contra Granasa

Durante su intervención, Francisco Ramírez, presidente de la TMCA, expresó el respaldo de la organización frente a las presiones que enfrentan los medios de comunicación. “¿Cómo no nos va a dar rabia la persecución a medios, como por ejemplo con Diario EXPRESO?”, cuestionó, al señalar que se trata de “un periódico de trascendencia” y con amplio apoyo ciudadano.

El dirigente subrayó también la importancia de contar con organizaciones que respalden al periodismo profesional frente a las amenazas actuales. “De esta organización todos contarán con el apoyo cuando haya que defender la libertad de expresión y a medios de comunicación honestos”, sostuvo, al advertir que la lucha del periodismo ético hoy no solo es contra el poder político, sino también contra la desinformación y el ejercicio irresponsable de la comunicación.

Otros representantes de medios de comunicación fueron galardonados. CLAUDIA PAZÁN/EXPRESO

Otros premiados por su trabajo periodístico y acciones

Durante el evento se entregaron otros reconocimientos: Libertad de Expresión Universidad de Cuenca a Francisco Ramírez; Trabajadores de los Medios de Comunicación a Martha Cardoso y Radio Tarqui; Casa de la Cultura del Azuay a Mirian Arévalo; y Personaje del Año a la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay (FOA).

