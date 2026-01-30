Expreso
Un operativo policial y militar reveló una supuesta red de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT)
¿Quiénes son los funcionarios de la ANT capturados por el Caso Jaque?

La intervención dejó como resultado la detención de varios funcionarios de distintos niveles jerárquicos

La madrugada del 30 de enero de 2026, un operativo simultáneo dirigido por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional reveló una supuesta red de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). La intervención (denominada Caso Jaque) dejó como resultado la detención de varios funcionarios de distintos niveles jerárquicos, señalados por su presunta participación en una estructura dedicada al cobro ilegal de dinero para agilizar trámites administrativos.

Las operaciones incluyeron 23 allanamientos en oficinas y domicilios de funcionarios en Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde se recuperaron dinero en efectivo, documentación, dispositivos electrónicos, licencias de conducir y otros indicios relevantes para la investigación.

El principal detenido: Pedro Abril, director nacional de la ANT

La única identidad confirmada públicamente por las autoridades hasta el momento es la de Pedro Abril, quien ejercía como director nacional de la ANT. Abril fue detenido durante los allanamientos y es señalado como una de las figuras clave de la supuesta red delictiva encargada de gestionar cobros ilícitos para acelerar procesos de emisión de licencias y otros trámites.

Las operaciones incluyeron 23 allanamientos en oficinas y domicilios de funcionarios en Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Su detención reviste especial relevancia debido al rango del cargo que ocupaba, ya que según el Ministerio del Interior, la estructura operaba “desde la dirección hasta los mandos inferiores”, lo que sugiere un esquema organizado con roles claramente distribuidos dentro de la institución.

Otros funcionarios detenidos

Aunque la información oficial es aún imprecisa respecto a identidades adicionales, sí se ha confirmado la cantidad de personas aprehendidas, la cual varía según las entidades que han reportado el hecho:

  • Fiscalía: confirma cinco funcionarios detenidos hasta las 06:30 del 30 de enero.
  • Ministerio del Interior: mencionó inicialmente nueve aprehendidos.

Entre los cargos involucrados se encuentran:

  • Director nacional (Pedro Abril)
  • Director de Tecnologías de la Información (TICs)
  • Jefes de agencias provinciales

Los indicios y el modus operandi investigado

Las autoridades investigan una presunta estructura activa desde julio de 2025, la cual habría obtenido beneficios económicos mediante:

  • Cobro de coimas para agilizar licencias de conducir.

  • Asignación irregular de frecuencias.

  • Manipulación de procesos administrativos internos de la ANT.

En varios domicilios se hallaron grandes cantidades de dinero en efectivo, celulares, joyas, chalecos institucionales y documentos vinculados a trámites vehiculares. El ministro del Interior, John Reimberg, anunció además que la ANT permanecerá cerrada durante 30 días a escala nacional mientras se realiza un proceso de depuración interna.

