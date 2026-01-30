Operativo de la Policía y Fiscalía descubre presunta red de corrupción en la ANT

La intervención dejó nueve personas detenidas, 19 allanamientos y el cierre de la Agencia Nacional de Tránsito por 30 días

Miembros de la Policía Nacional lideraron operativo en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

A las 06:00 de este viernes 30 de enero, un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Fiscalía destapó una presunta red de corrupción que operaba al interior de todas las agencias de tránsito del país.

RELACIONADAS Fiscalía allanó la casa de Luisa González por caso Caja Chica

La intervención dejó nueve personas detenidas, 19 allanamientos y la decisión del Gobierno de cerrar la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) por 30 días, mientras avanzan las investigaciones.

Jhon Reimberg, ministro del Interior, informó que la estructura se dedicaba a la venta ilegal de licencias de conducir y a la asignación irregular de frecuencias y rutas de transporte, con cobros clandestinos que habrían generado un perjuicio millonario al Estado.

RELACIONADAS Reimberg dice que se reforzará la frontera ante el inicio de la tasa contra Colombia

Licencias a domicilio y cobros clandestinos

De acuerdo con Reimberg, la red ofrecía licencias de conducir entregadas a domicilio, sin cumplir los requisitos legales, a cambio de pagos que iban entre 150 y 200 dólares.

A estos cobros se sumaban otros “servicios” irregulares, como la asignación de rutas y frecuencias, por los que también se exigían pagos.

“Estamos hablando de perjuicios mayores a los tres millones de dólares, dinero que fue desviado a las cuentas de quienes participaban en este hecho delictivo. Esto es economía criminal”, señaló el ministro del Interior tras la intervención en la Agencia ubicada en el sector de San Carlos, norte de Quito.

El operativo en la ANT dejó nueve detenidos y el cierre de la entidad por 30 días. Daniela Moina

Una estructura que operaba a escala nacional

El operativo se ejecutó de forma simultánea en todas las agencias de tránsito del país. Entre los detenidos constan el director nacional de la ANT, varios jefes provinciales, personal operativo y funcionarios del área de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), considerada clave para la manipulación de los sistemas internos.

Según Reimberg, los mandos inferiores eran los encargados de captar a los usuarios y ofrecerles trámites “más rápidos” a cambio de dinero. Estos funcionarios, añadió, tendrían vínculos con el grupo delictivo Los Choneros, lo que refuerza la hipótesis de una red criminal organizada dentro de la institución.

RELACIONADAS Ministro del Interior confirma regreso de Noboa para reunión del Bloque de Seguridad

Tres meses de investigación reservada

El ministro del Interior detalló que la Policía y la Fiscalía recopilaron información durante más de tres meses, periodo en el que se documentaron los mecanismos de corrupción, el flujo del dinero y la participación de distintos niveles jerárquicos.

“Hoy las acciones se ejecutan porque se conoce completamente lo que se estaba haciendo con el tema de licencias y con la asignación de rutas”, afirmó.

La investigación revela que la red también operaba en otras provincias, bajo un esquema en el que el dinero recaudado era distribuido entre distintos actores hasta llegar a los mandos superiores.

Cierre de la ANT y depuración institucional

Como medida inmediata, el Gobierno dispuso el cierre de la Agencia Nacional de Tránsito por 30 días, plazo que será revisado a los 15 días, con el objetivo de continuar las investigaciones, auditar los sistemas y depurar la institución.

El ministro explicó que esta decisión fue coordinada con Roberto Luque, quien en los próximos días informará sobre la continuidad de los servicios, los trámites habilitados durante el cierre y la fecha de reapertura.

“Hemos sido claros como Gobierno: no vamos a tolerar actos de corrupción”, enfatizó Reimberg.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!