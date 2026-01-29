Reimberg dice que se reforzará la frontera ante el inicio de la tasa contra Colombia

Ministro del Interior señaló que no hay cambio en decisión del Gobierno ecuatoriano, a dos días de que se aplique la medida

El ministro del Interior John Reimberg se pronunció sobre los controles en la frontera con Colombia.

Desde el próximo 1 de febrero de 2026, el Gobierno de Ecuador prevé aplicar una tasa por seguridad a las importaciones que llegan desde Colombia. A dos días de que la medida entre en vigencia, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció que se reforzarán los controles en la frontera y aseguró que la decisión se mantiene.

Consultado sobre la posibilidad de que el presidente Daniel Noboa revierta la medida, Reimberg señaló: “El presidente siempre ha demostrado la dureza en sus decisiones que son para beneficio de los ecuatorianos. Estamos peleando por seguridad en el Ecuador y una parte fundamental es lo que sucede en la frontera”, dijo el funcionario este 29 de enero de 2026.

En ese contexto, el ministro del Interior expuso cifras sobre la incautación de drogas para defender la medida anunciada por el Gobierno ecuatoriano. “Más de 3.200 toneladas de droga que se producen en Colombia y su nivel de incautación es muy bajo”, afirmó.

También se refirió a la cantidad de armamento incautado por las Fuerzas Armadas y la Policía de Ecuador, el cual, según dijo, “causa criminalidad en Ecuador”.

¿Cuándo se revertirá la decisión?

Reimberg insistió en lo expresado previamente por Noboa. La imposición de una tasa del 30 % a las importaciones desde Colombia se levantará “cuando Colombia cumpla su rol de asegurar la frontera”.

Sobre un eventual diálogo entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Ecuador, Daniel Noboa, el ministro indicó que se trata de un tema que es manejado directamente por el jefe de Estado y por la Cancillería.

Mientras tanto, el Ministerio del Interior reiteró que existe la disposición de Ecuador para reforzar la frontera. “Quisiéramos que Colombia haga lo propio. Sin embargo se ha dispuesto reforzar las fronteras y se ha articulado Fuerzas Armadas, Policía y otras instituciones para los controles que debemos mantener”, señaló Reimberg.

#Ahora | El ministro del Interior, John Reimberg, aclara el motivo por el cual el presidente Daniel Noboa suspendió su agenda en Panamá. Asegura que no existe ninguna emergencia y era necesaria la presencia del primer mandatario en la reunión del Bloque de Seguridad. pic.twitter.com/zxYePqbBLl — Diario Expreso (@Expresoec) January 29, 2026

Reunión del Bloque de Seguridad

Las declaraciones del ministro se dieron tras una reunión realizada la mañana de este 29 de enero de 2026 en el Palacio de Carondelet, entre el presidente de la República y el Bloque de Seguridad.

Reimberg indicó que durante el encuentro se abordaron temas relacionados con las operaciones contra el crimen organizado en Ecuador, aunque no ofreció mayores detalles sobre su alcance.

