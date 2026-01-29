Colombia y Ecuador advierten que arancel del 30 % encarecerá cosméticos esenciales

La medida pone en riesgo $ 200 millones del intercambio comercial entre Colombia y Ecuador

El sector cosmético y de aseo doméstico de Colombia y Ecuador dijo estar preocupado por las recientes medidas arancelarias anunciadas por ambos gobiernos, al advertir que estas decisiones impactarán directamente en los precios al consumidor, la competitividad de las empresas y la generación de empleo en la región.

La Cámara de la Industria Cosmética y Aseo de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Productos Cosméticos, Higiene Doméstica y Absorbentes (Procosmético) alertaron que las medidas afectan un flujo comercial bilateral cercano a los $ 198,87 millones solo en 2025, además de comprometer el abastecimiento de materias primas e insumos esenciales para la industria.

A través de un comunicado, ambas organizaciones señalaron que las decisiones anunciadas golpean con especial fuerza a las Pymes, debilitan los procesos de integración económica andina y ponen en riesgo la recuperación económica en ambos países. Asimismo, el eventual aumento de precios de productos de cuidado personal y del hogar afecta el consumo y el bienestar de la población, incluyendo la prevención de enfermedades.

Un llamado a la respetar las normas

Ambos gremios recordaron que cualquier medida comercial debe enmarcarse en el ordenamiento jurídico andino y reiteraron que la seguridad bilateral es un objetivo compartido que no debe resolverse mediante barreras que perjudiquen al comercio formal y a los consumidores.

La industria cosmética y de aseo, que representa un mercado regional de aproximadamente $ 9.119 millones, hizo un llamado urgente a los gobiernos de Colombia y Ecuador para desescalar las medidas adoptadas y priorizar el diálogo bilateral al más alto nivel, con el fin de evitar impactos económicos innecesarios y preservar la integración regional.

