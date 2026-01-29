Expreso
canada
La aerolínea Air Canadá retomará la conexión con Quito.Air Canadá

La aerolínea Air Canadá retomará la conexión con Quito

A partir de diciembre, cuatro frecuencias a la semana conectarán a la capital con Montreal y Toronto

La aerolínea Air Canadá retomará la conexión aérea con Ecuador, con cuatro frecuencias a la semana, a partir del 4 de diciembre de este año 2026, con vuelos entre Quito y las ciudades de Montreal y Toronto. Así lo anunció la compañía a través de sus redes sociales.

El retorno de la aerolínea a Quito, luego de un periodo de negociaciones y planificación estratégica, se dio como parte de una planificación para cubrir la demanda del próximo invierno por temporada alta que será de diciembre de 2026 a marzo de 2027.

Esta sería la primera vez que el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre contaría con la conexión directa a Montreal. Ya en el año 2019, la ruta Quito - Toronto abrió por primera vez la conexión directa entre Ecuador y Canadá, la misma debió suspender a inicios de 2020 debido a la pandemia del COVID.

¿Cuáles serán los vuelos?

La aerolínea definió los vuelos de la siguiente manera:

Ruta Montreal (YUL) – Quito (UIO): Frecuencia de 3 vuelos semanales (lunes, jueves y sábados).

  • Vuelo AC962 despega de Montreal a las 17:40 y aterriza en Quito a las 00:10 con duración de 6 horas y 30 minutos.
  • Vuelo AC963 despega de Quito a las 09:00 y aterriza a las 15:15 con duración de 6 horas y 15 minutos.

Ruta Toronto (YYZ) – Quito (UIO): Frecuencia de 1 vuelo semanal (domingos).

  • Vuelo AC961 despega de Montreal a las 17:45 y aterriza en Quito a las 00:10 con duración de 6 horas y 15 minutos.
  • Vuelo AC960 despega de Quito a las 09:00 y aterriza a las 15:10 con duración de 6 horas y 10 minutos.
Cada vuelo cuenta con una capacidad de 255 pasajeros y los boletos están ya a la venta con precios desde los $930 dólares.

