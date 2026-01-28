Amazon reducirá la plantilla en alrededor de 16.000 personas

La medida, según la fima, busca tener menos niveles jerárquicos. Y niega que se harán recortes de personal cada pocos meses

Amazon, el gigante del comercio electrónico, anunció este 28 de enero de 2026 un nuevo recorte de su plantilla de alrededor de 16.000 personas, la mayoría en Estados Unidos.

Los cambios, emprendidos por la empresa estadounidense, apuntan a fortalecer la organización y eliminar burocracia. Además, esta acción se suma a la tomada ya en octubre de 2025.

Durante esta primera fase, en octubre de 2025, se desvincularon a unos 14.000 trabajadores. Entonces se argumentó que la medida apuntaba a eliminar burocracia y redireccionar recursos hacia áreas estratégicas de mayor impacto para los clientes.

Beth Galetti , vicepresidenta sénior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon, informó de esta nueva reducción de plantilla en un comunicado interno de la compañía publicado en la web corporativa.

Amazon niega que hará recortes de personal cada pocos meses

En este contexto, ofreció a los empleados de Estados Unidos 90 días para buscar un nuevo puesto laboral internamente.

Amazon anuncia inversión de hasta 50.000 millones de dólares para expandir IA Leer más

Simultáneamente, mientras se aplican estos cambios, la empresa asegura que seguirá contratando e invirtiendo en áreas y funciones estratégicas que considera “cruciales” para el futuro.

Hasta antes del recorte realizado en octubre de 2025, Amazon tenía alrededor de 1,55 millones de trabajadores a escala mundial en su plantilla.

La ejecutiba de Amazon negó también que esta medida suponga que vaya a haber reducciones de empleo cada pocos meses.

Lo que se pretende, por el contrario, es una organización más ágil, con menos capas y mayor responsabilidad para avanzar lo más rápido posible, refirió la compañía.

Sin embargo, el pasado octubre de 2025, la cadena CNBC ya hablaba de hasta 30.000 despidos en Amazon.

El recorte de nómica de Amazon tendrá un efecto mínimo en Europa

El vicepresidente sénior y director de Asuntos Globales y Jurídicos de Amazon, David Zapolsky, agregó que la nueva reducción de la nómina “tendrá un efecto mínimo en sus operaciones sobre el terreno en Europa”.

Créditos Biess: $5.800 millones serán para préstamos de afiliados y jubilados en 2026 Leer más

En una comparecencia por videoconferencia con la comisión de Empleo y Asuntos Sociales de la Eurocámara, Zopolsky señaló que la medida afectará sobre todo a personal corporativo y no está motivada por la Inteligencia Artificial, sino por el “deseo de que la plantilla tenga el tamaño adecuado para el negocio”.

“Estas son siempre decisiones difíciles, que impactan a personas reales y sus familias y no las tomamos a la ligera. Estamos comprometidos a apoyar a los empleados afectados en esta transición con indemnizaciones, servicios de desarrollo profesional y otros beneficios que en muchos casos van más allá de lo que estamos legalmente obligados a proporcionar”, dijo.

Eurodiputados y trabajadores cuestionan las condiciones laborales en Amazon

El directivo se pronunció sobre el anuncio en una audiencia con eurodiputados y representantes de los trabajadores de Amazon para abordar las condiciones de trabajo en los almacenes que la empresa, dirigida por el magnate estadounidense Jeff Bezos, tiene en Europa.

En la misma, Zapolsky defendió la política laboral de la compañía ante las quejas de trabajadores y sindicatos, que la acusan de ejercer vigilancia excesiva sobre sus empleados y de reprimir la actividad sindical. “Dialogamos con los comités de empresa y cooperamos con cada inspector de trabajo y cada regulador”, dijo ante los eurodiputados, a quienes invitó a visitar alguna de las instalaciones de la compañía en Europa.

Los parlamentarios le reprocharon que fue Amazon quien canceló en diciembre de 2023 la visita que tenían prevista a sus instalaciones, y que hasta ahora no haya enviado representantes de alto nivel a audiencias que han celebrado sobre el tema, factores que motivaron que en 2024 la Eurocámara revocase la acreditación de sus lobistas, una medida que sigue en vigor.

Ecuador “golpea” a Colombia con alza de la tarifa del transporte de crudo por el SOTE Leer más

Durante el encuentro, representantes de trabajadores y de sindicatos europeos expusieron que la empresa somete a sus empleados a una vigilancia constante por medios tecnológicos, incluso cuando van al baño, actúa de manera opaca a la hora de fijar objetivos de productividad y establece cargas de trabajo que acaban perjudicando su salud, detalla EFE.

Oliver Roethig, secretario regional del sindicato europeo de trabajadores de servicios UNI Europa, recordó que Amazon llevó a los tribunales la constitución de un comité de empresa, en Austria. “Traen la represión sindical de Estados Unidos a Europa, la presión, los ataques procesales y un claro mensaje a los trabajadores: Participen bajo su propio riesgo”.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ