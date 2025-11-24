Amazon anuncia inversión de hasta 50.000 millones de dólares para expandir IA

La empresa va a ampliar capacidades de la inteligencia artificial del Gobierno de Estados Unidos

Un trabajador de la empresa Amazon organiza paquetes que se deben entregar.

Amazon se comprometió este lunes 23 de noviembre de 2025 a invertir hasta 50.000 millones de dólares en ampliar las capacidades de inteligencia artificial (IA) y 'supercomputación' para las agencias del Gobierno de Estados Unidos que usan su servicio en la nube.

Te invitamos a leer: ¿Qué medidas tomará el Estado tras las audiencias sobre la devolución del IVA?

La inversión comenzará en 2026 y agregará 1,3 gigavatios de capacidad para el Gobierno mediante la construcción de centros de datos con tecnologías avanzadas de computación y redes, indica la empresa en su blog corporativo.

Amazon menciona específicamente a las ramas de Amazon Web Services (AWS) Top Secret, Secret y GovCloud, relacionadas con servicios en la nube generalmente para misiones de inteligencia y defensa que implican información clasificada.

El director ejecutivo de AWS, Matt Garman, dijo esperar que esas inversiones transformen el uso de la supercomputación por parte de las agencias federales, y que eso les permita "acelerar misiones críticas desde ciberseguridad hasta descubrimiento de medicamentos".

RELACIONADAS UNE rechaza vínculos con el Gobierno y alerta por crisis salarial en educación

La meta es liderar en la era de la IA

"Esta inversión quita las barreras tecnológicas que han retrasado al gobierno y posiciona a EE.UU. para liderar en la era de la IA", declaró.

Acoso laboral Ecuador: Los 3 cambios clave en la norma para empresas privadas Leer más

La empresa divulgó que su infraestructura de computación en la nube es utilizada por más de 11.000 agencias gubernamentales y consideró que su compromiso de inversión posiciona a AWS como el líder en este campo.

El objetivo, sostuvo, es que las agencias federales tengan un mayor acceso a los servicios de IA de AWS, incluyendo los modelos Claude de Anthropic, la infraestructura de IA de Nvidia y los chips de IA personalizados de Amazon, Trainium AI.

En los últimos meses, varias grandes tecnológicas implicadas en el desarrollo de la IA han formalizado acuerdos multimillonarios, algunos de ellos circulares, para seguir ese trabajo, incluyendo la construcción de centros de datos para sostener la demanda.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ