Riesgo país de Ecuador roza los 400 puntos y alcanza el nivel más bajo desde 2014

Este indicador alcanzó el nivel más bajo desde noviembre de 2014, alcanzado en el gobierno del expresidente Rafael Correa

El riesgo país de Ecuador se encuentra en el nivel que se manejaba en 2014, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.

El riesgo país de Ecuador continúa en descenso y está a 13 unidades de alcanzar los 400 puntos básicos. Este 27 de enero de 2026 este indicador se ubicó en 413, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE).

La cifra actual representa 23 puntos menos en relación al indicador del 26 de enero de 2026, cuando se ubicó en 436 unidades. Pero, además, el índice actual es el más bajo desde 2014, que era la época que gobernaba el expresidente Rafael Correa.

Según datos históricos del BCE, Ecuador registró un riesgo país equivalente al de la actualidad hace 12 años, el 3 de noviembre de 2014, cuando se ubicó en 411 puntos.

¿Por qué cae el riesgo país de Ecuador?

La caída de este indicador se acentuó luego de que Ecuador regresó a los mercados internacionales tras siete años de ausencia.

Ecuador volvió a los mercados internacionales de capitales con una emisión de $4.000 millones en eurobonos, dividida en dos tramos: $2.200 millones con vencimiento en 2034 y $1.800 millones para 2039, con un rendimiento promedio de 8,975%.

La operación recibió una demanda histórica de $17.000 millones de más de 340 inversionistas globales, lo que permitió reducir las tasas iniciales en 62,5 puntos básicos frente a las indicaciones preliminares, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La ministra del MEF, Sariha Moya, explicó que estos recursos se destinarán principalmente a recomprar bonos existentes con vencimientos en 2030 y 2035, una operación conocida como “perfilamiento de deuda”. Este mecanismo busca cambiar bonos que vencen en el corto plazo por otros con plazos más largos, creando espacio fiscal para continuar la inversión pública que creció 41% en 2025.

“Esta operación permite quitar el peso de los pagos concentrados en 2026 y 2030, abriendo espacio en el presupuesto para obra social”, señaló Moya en entrevista con Teleamazonas. La ministra destacó que la inversión pública ejecutada pasó de $1.200 millones en 2024 a $1.700 millones en 2025, y espera continuar esta tendencia.

¿Por qué es importante la caída del riesgo país de Ecuador?

El riesgo país mide la probabilidad de que una nación incumpla con sus obligaciones de pago en los mercados internacionales. Mientras más alto sea el número se percibe un mayor riesgo que un Estado reconozca su deuda.

Además, la caída de este indicador -tras el acceso a financiamiento externo por parte de Ecuador- permite reducir la presión a las entidades del sistema financiero de Ecuador. Así, estas instituciones podrán contar con más disponibilidad de recursos económicos para colocarlos en créditos para consumidores, productores, emprendedores. Incluso, según Moya, estas operaciones se podrían realizar a “tasas de interés más competitivas y en mejores condiciones”.

“Esto es otro dinamizador de la economía, las tasas de interés en Ecuador han pasado de alrededor del 9 % al 7 % y va a ser normal que se vea incluso una reducción en muchos segmentos de crédito que son importantes como el de la vivienda, el de la producción”, aseguró Moya.

