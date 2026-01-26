Expreso
oro
El precio del oro ha mantenido desde 2025 una tendencia alcista sostenida.aRCHIVO

El oro supera por primera vez los $ 5.000 por onza: efectos en la economía de Ecuador

Para Ecuador el alza en el precio del oro representará mayores ingresos por las exportaciones de este metal precioso

El precio del oro, considerado un activo de refugio en tiempos de incertidumbre, superó este 26 de enero de 2026 por primera vez la barrera de los $5.000 por onza. El aumento se produce en un contexto internacional marcado por la cautela de los mercados, el creciente interés de los inversores y las expectativas sobre un eventual giro en la política monetaria de Estados Unidos.

Este 26 de enero de 2026, hasta las 11:30, el precio de la onza de este metal precioso se cotizaba en $ 5.118,15, que significa un aumento de $ 101,15, que es el 2,02 %, frente al monto del último cierre ($5.017), según datos en tiempo real de Investing.com.

En el corto plazo, según analistas citados por Investing.com, el rally podría moderarse. Entre los factores que explican esta posible pausa están la resolución temporal de la disputa en torno a Groenlandia y la previsión de que la Reserva Federal de Estados Unidos. mantenga sin cambios sus tasas de interés. Sin embargo, el panorama para el resto del año sigue siendo favorable para el metal precioso.

¿Hasta cuándo se mantendrá alto el precio del oro? 

Petroecuador cerró 2025 con menor producción petrolera y mayor gasto

Según Commerzbank Research, citado por Investing.com, se espera que los recortes de tasas en Estados Unidos se aceleren a lo largo del año, una vez que se concrete el nombramiento de un nuevo presidente de la FED, decisión que recaerá en el mandatario estadounidense Donald Trump.

Por su parte, la Union Bancaire Privée, proyecta “que el oro disfrute de otro año fuerte, reflejando la demanda continua de los bancos centrales y la inversión minorista, con un precio objetivo de cierre de año de 5.200 dólares por onza”, dijo UBP el viernes pasado..

El precio del oro ha mantenido desde 2025 una tendencia alcista sostenida, impulsada por la mayor demanda de activos considerados de refugio. Así, en enero de 2025, el oro promedió $ 2.707 por onza y en diciembre de 2025 cerró con un promedio de $ 4.320 por onza, un alza cercana al 60 % en el año.

¿Qué efecto tiene el alza del precio del oro en Ecuador?

Para Ecuador, el aumento del precio del oro resulta beneficioso. Como exportador de oro, el país se verá favorecido de los altos precios, generando mayores ingresos por exportaciones.

Además, el oro que tiene Ecuador en sus reservas internacionales, que maneja el Banco Central Ecuador, hará que se revaloricen, generando una ganancia adicional, para el Fisco.

