Ecuador: riesgo país alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2018

Este indicador alcanzó los 446 puntos. La mejora coincide con el anuncio de Ecuador de volver al mercado de capitales

En febrero de 2018, el riesgo país de Ecuador alcanzó los 436 puntos, según datos del Banco Central del Ecuador.

El riesgo país de Ecuador continúa a la baja. Este 23 de enero de 2026 este indicador bajó a 446 puntos básicos, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE). La cifra actual representa 7 puntos menos en relación al indicador del 22 de enero de 2025, cuando se ubicó en 453 unidades. Pero, además, el índice actual es uno de los más reducidos desde 2018.

Según datos históricos del BCE, Ecuador registro un riesgo país equivalente al de la actualidad el 4 de febrero de 2018, cuando se ubicó en 436 puntos. La caída de este indicador se acentuó luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas anunciará el 16 de enero de 2026 que Ecuador regresará a los mercados internacionales tras siete años.

Ecuador ejecuta una estrategia dual para manejar su deuda externa: lanzó un “debt tender offer” para recomprar bonos existentes, mientras planea una nueva colocación de bonos en mercados internacionales, cuyos detalles aún no existen.

Es decir, se trata de emitir deuda, para recomprar operaciones que están por vencer. La urgencia surge de los vencimientos inmediatos derivados de la reestructuración de deuda de 2020, durante el Gobierno del expresidente Lenín Moreno. Con esta operación se busca aliviar presiones fiscales inmediatas.

Según el calendario, la oferta de recompra venció el 23 de enero de 2026. Está previsto que los anuncios de los resultados se conozcan este 26 de enero.

¿Por qué es importante la caída del riesgo país de Ecuador?

El riesgo país mide la probabilidad de que una nación incumpla con sus obligaciones de pago en los mercados internacionales. Mientras más alto sea el número se percibe un mayor riesgo que un Estado reconozca su deuda.

Los resultados alcanzados recientemente fueron difundidos también este fin de semana por el Ministerio de Economía y Finanzas en su cuenta de X.

En este espacio, la entidad señaló que estos resultados son una “señal que refleja mayor estabilidad económica, más apertura para la inversión y un fortalecimiento de la confianza internacional” en Ecuador. “La confianza en el manejo económico del gobierno de Ecuador se consolida todos los días”, refirió la entidad.

