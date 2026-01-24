Austral prueba parte de la central térmica Esmeraldas III; podría aportar 30 MW

16 de 48 generadores serán encendidos nuevamente. Su prueba fue requerida en el proceso de arbitraje entre Austral y Celec

La central térmica Esmeraldas III fue contratada en agosto de 2024, en medio de la crisis eléctrica que atravesaba Ecuador.

Una parte de la central térmica Esmeraldas III será puesta a prueba este fin de semana, según conoció Diario EXPRESO. La empresa Austral Technical Management (ATM), a cargo de la implementación de esta planta, encenderá 16 de las 48 unidades para evidenciar si estos motores pueden aportar al sistema eléctrico de Ecuador hasta 30 megavatios (MW).

Según conoció EXPRESO, esta acción responde a un pedido planteado dentro del proceso de arbitraje, que fue solicitado en 2025 por ATM para evitar la terminación unilateral del contrato por parte de la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec). Este procedimiento se tramita en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ).

Para las pruebas de los generadores ATM requería que la Celec proporcione el combustible para estos equipos, que conforman la isla 3, y que son compatibles con la frecuencia del sistema eléctrico ecuatoriano.

Mientras tanto, el resto (32), que son de 50 Hertz (Hz), no son compatibles con la frecuencia del sistema eléctrico ecuatoriano, que es de 60 Hertz (Hz), según reveló en julio de 2025 una auditoría de la Contraloría General del Estado (CGE).

Austral intentó ya conectar parte de los generadores de Esmeraldas III

Las pruebas de parte de los equipos se realizarán a pesar de que la Celec admitió en diciembre de 2025 que el estado de la central térmica Esmeraldas III, a cargo de Austral Technical Management (ATM), es crítica.

Un informe de la Celec, al que accedió Diario EXPRES0, detalla que esta planta se encontraba -entre el 26 de marzo y el 28 de julio de 2025- en una situación “crítica”, marcada por un retraso prolongado e incumplimiento sistemático del contratista ATM y sus subcontratistas.

Además, en este documento se señala que si bien Austral tenía planificado ingresar inicialmente al sistema eléctrico nacional con 16 equipos de generación (grupos electrógenos), que aportarían con 30 MW de potencia, hasta el 28 de julio de 2025 esta tarea fue “imposible”.

La razón, según la Celec, es que únicamente se puso en operación parte de estos motores (1,2,3,4,5,6,7,8), pero solo se mantuvieron “por un lapso no mayor a cuatro horas de servicio continuo, produciéndose fallas y alarmas de disparo en el sistema dando como resultado la salida del sistema nacional”.

Sin embargo, si en las nuevas pruebas los equipos están en condiciones de conectarse al sistema, Ecuador podría disponer de 30 megavatios de energía térmica, que ahora resultan clave, luego de que Colombia suspendió desde las 18:00 del 22 de enero de 2026 la venta de energía a Ecuador, argumentando razones técnicas. Esta medida, sin embargo, se produjo después de que el presidente Daniel Noboa anunciará que se aplicará una tasa de seguridad del 30 % para las importaciones que provienen del país vecino.

Comisión Anticorrupción cuestiona las pruebas de los equipos

Según un pronunciamiento de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), con la nueva prueba de los equipos de Austral el Ministerio de Ambiente y Energía busca autorizar la entrada en funcionamiento de una parte de los generadores eléctricos adquiridos por la empresa uruguaya.

En ese texto, la CNA sostiene que Austral incumplió las condiciones contractuales pese a haber recibido $71,4 millones como anticipo, de un contrato que asciende a $89 millones. Además, plantea que la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, ejecute las garantías a la empresa uruguaya, demandarla por la “venta de chatarra” y recuperar la totalidad de los recursos entregados.

La CNA también pide que se identifique a los responsables locales y externos del caso, y que se asuma responsabilidad política por lo que califica como un “escenario escandaloso”.

El contrato con Austral fue suscrito el 9 de agosto de 2024, en medio de la crisis eléctrica que atravesaba el país. Tenía como objetivo la provisión, instalación, operación y mantenimiento de 48 generadores para sumar 91 megavatios (MW) al sistema eléctrico nacional. Estaba previsto que estos equipos se instalen hasta el 26 de abril de 2025, según la última prórroga. Pero su puesta en marcha todavía no se concreta.

EXPRESO consultó a ATM detalles sobre las pruebas que se realizarán en Esmeraldas III y está a la espera de su respuesta.

