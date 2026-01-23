Tensión comercial entre Ecuador y Colombia preocupa al sector automotor de la región

La organización advierte que este cruce de decisiones puede afectar el intercambio comercial entre economías complementarias

La Aladda propone el diálogo entre ambas naciones para evitar una escalada de medidas que afecte el comercio bilateral.

El sector automotor de la región expresó su preocupación a la tensión comercial, que se desató entre Colombia y Ecuador, luego de que el presidente Daniel Noboa anunció que desde el 1 de febrero de 2026 se aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones que provienen del país vecino.

La medida, anunciada el 21 de enero de 2026 por Noboa, provocó que Colombia señalando que aplicará igual arancel a alrededor de 20 productos ecuatorianos valorados en $250 millones y además suspendió desde las 18:00 del 22 de enero de 2026 las exportaciones eléctricas hacia Ecuador.

Ante este escenario, la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (Aladda) hizo un llamado para ambos gobiernos retomen el diálogo para evitar una escalada de medidas que afecte el comercio bilateral, la competitividad de los sectores productivos y a los consumidores.

La Aladda es una organización regional que agrupa a las asociaciones nacionales de comercializadores de vehículos de América Latina.

La tasa de seguridad genera preocupación

La organización expresó su preocupación por la imposición de una tasa de seguridad a las importaciones colombianas desde Ecuador y, en respuesta, la aplicación de aranceles a productos ecuatorianos por parte del Gobierno colombiano. Advirtió que este cruce de decisiones puede deteriorar el intercambio comercial entre dos economías históricamente complementarias.

Aladda recordó que Ecuador y Colombia forman parte de la Comunidad Andina (CAN), un proceso de integración regional que durante décadas se ha promovido el comercio, la inversión y el desarrollo económico entre sus países miembros. En ese contexto, subrayó que preservar estos principios es clave para la estabilidad y el crecimiento de la región.

La asociación insistió en la necesidad de fortalecer los canales institucionales y priorizar soluciones consensuadas que aporten a la integración, la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible de ambas economías, en un escenario marcado por crecientes tensiones comerciales.

Diálogo entre Ecuador y Colombia

El diálogo entre Ecuador y Colombia estaba previsto para este 25 de enero de 2026. Sin embargo, esta cita se aplazó.

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, confirmó desde el Foro de Davos que Ecuador no podrá recibir a funcionarios colombianos el próximo 25 de enero. “Ese día el Ecuador está recibiendo en los salones de cancillería una misión de seguridad de un país cooperante… y no se puede recibir el 25”.

La funcionaria destacó que se priorizan agendas previamente establecidas con diferentes ministros, aclarando que esto no representa un rechazo al diálogo.

Sommerfeld informó que Ecuador realizó una contrapropuesta de fechas para la semana siguiente, con el objetivo de mantener los canales de comunicación abiertos. “Se ha hecho una contrapropuesta de fechas para la siguiente semana para poder mantener diálogos, pero insistir en la posición del Ecuador sobre este tema tan importante”, señaló la funcionaria.

