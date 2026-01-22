Colombia suspende venta de energía a Ecuador desde este 22 de enero de 2026

La medida fue tomada tras el anuncio del presidente Daniel Noboa de imponer una tasa del 30 % a las importaciones colombianas

Ecuador depende de las importaciones de Colombia para cubrir la demanda de este recurso.

Colombia decidió suspender a partir de este 22 de enero de 2026 la venta de electricidad a Ecuador. La medida se tomó tras el anuncio realizado por el presidente Daniel Noboa de imponer una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones que provienen del país vecino, aunque el Gobierno colombiano argumentó razones técnicas.

El Gobierno de Colombia justificó su medida señalando que busca priorizar su soberanía y seguridad energética, en medio de la variabilidad climática y de las alertas tempranas por una posible transición hacia un nuevo Fenómeno de El Niño.

La decisión fue adoptada mediante una resolución del Ministerio de Minas y Energía, con el objetivo de garantizar el abastecimiento interno ante la proyección de una disminución de la energía firme disponible en el Sistema Interconectado Nacional.

La medida responde a factores técnicos, según Colombia

La cartera energética explicó que la medida se sustenta en análisis técnicos del balance energético nacional, el seguimiento climatológico realizado por el Ideam y los reportes del Centro Nacional de Despacho. Estos informes evidencian una mayor presión sobre el sistema eléctrico, una operación intensiva del parque termoeléctrico y la necesidad de priorizar el suministro para la demanda interna.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, señaló que la decisión busca asegurar que los hogares, la industria y los servicios esenciales cuenten con energía segura y confiable. Aclaró que la suspensión de los intercambios eléctricos es una medida preventiva y soberana, que no desconoce la vocación histórica de Colombia por la integración regional, pero sí fija límites cuando está en juego la estabilidad del sistema eléctrico y el interés general.

Colombia prioriza su soberanía energética.



Hemos expedido una resolución que suspende las transacciones internacionales de electricidad con Ecuador, como medida preventiva para garantizar el abastecimiento interno ante la variabilidad climática y la proyección de disminución de… — Minenergía (@MinEnergiaCo) January 22, 2026

La resolución también faculta al Ministerio de Minas y Energía a modificar, suspender o reactivar las exportaciones de electricidad mediante circulares, de acuerdo con la evolución de las variables climáticas y energéticas. Las transacciones solo se retomarán cuando existan condiciones técnicas, energéticas y comerciales adecuadas, y cuando se restablezcan los niveles de seguridad energética y un marco de confianza y buena fe entre ambos países.

