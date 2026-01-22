Colombia suspende venta de energía a Ecuador desde este 22 de enero de 2026
La medida fue tomada tras el anuncio del presidente Daniel Noboa de imponer una tasa del 30 % a las importaciones colombianas
Colombia decidió suspender a partir de este 22 de enero de 2026 la venta de electricidad a Ecuador. La medida se tomó tras el anuncio realizado por el presidente Daniel Noboa de imponer una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones que provienen del país vecino, aunque el Gobierno colombiano argumentó razones técnicas.
El Gobierno de Colombia justificó su medida señalando que busca priorizar su soberanía y seguridad energética, en medio de la variabilidad climática y de las alertas tempranas por una posible transición hacia un nuevo Fenómeno de El Niño.
La decisión fue adoptada mediante una resolución del Ministerio de Minas y Energía, con el objetivo de garantizar el abastecimiento interno ante la proyección de una disminución de la energía firme disponible en el Sistema Interconectado Nacional.
La medida responde a factores técnicos, según Colombia
La cartera energética explicó que la medida se sustenta en análisis técnicos del balance energético nacional, el seguimiento climatológico realizado por el Ideam y los reportes del Centro Nacional de Despacho. Estos informes evidencian una mayor presión sobre el sistema eléctrico, una operación intensiva del parque termoeléctrico y la necesidad de priorizar el suministro para la demanda interna.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, señaló que la decisión busca asegurar que los hogares, la industria y los servicios esenciales cuenten con energía segura y confiable. Aclaró que la suspensión de los intercambios eléctricos es una medida preventiva y soberana, que no desconoce la vocación histórica de Colombia por la integración regional, pero sí fija límites cuando está en juego la estabilidad del sistema eléctrico y el interés general.
La resolución también faculta al Ministerio de Minas y Energía a modificar, suspender o reactivar las exportaciones de electricidad mediante circulares, de acuerdo con la evolución de las variables climáticas y energéticas. Las transacciones solo se retomarán cuando existan condiciones técnicas, energéticas y comerciales adecuadas, y cuando se restablezcan los niveles de seguridad energética y un marco de confianza y buena fe entre ambos países.