Sistema eléctrico de Ecuador: Gobierno prevé sumar 1.300 MW hasta 2028, ¿es viable?

Los megavatios provendrán de recuperación, alquiler de generación térmica con barcazas y nuevos proyectos eléctricos

El Ministerio de Ambiente y Energía detalla las acciones que tomará para fortalecer el sistema eléctrico de Ecuador (foto referencial).

El plan para sumar nuevos megavatios (MW) al sistema eléctrico de Ecuador está definido hasta 2028, según informó este 19 de enero de 2026 el Ministerio de Ambiente y Energía mediante un comunicado. En este esquema se prevé la recuperación de 254,26 MW en centrales existentes, el alquiler de 530 MW de generación flotante (barcazas) y la incorporación de 525 MW.

Con estas acciones, el Gobierno Nacional proyecta “incrementar la capacidad instalada, diversificar la matriz energética y reducir riesgos operativos”.

Así, para 2026, la entidad prevé la recuperación de 254,26 MW, de los cuales 90,5 MW ya fueron reincorporados en enero en centrales como Manduriacu, Trinitaria, Álvaro Tinajero y Machala II.

En alquiler de generación flotante, la cartera de Estado prevé rentar una nueva barcaza de 230 MW. El ingreso de esta embarcación, que estará a cargo de Elecaustro, está previsto para julio de 2026.

Ministerio de Ambiente y Energía confirma que mantendrá el alquiler de las barcazas

Además, el Gobierno tiene planificado mantener la contratación de barcazas por 300 MW hasta 2028, pese a que se tratan de soluciones temporales (a corto plazo). Estas soluciones fueron arrendadas por primera vez en agosto de 2024.

Este plazo referido es mayor al establecido en el Plan de Operación del Sistema Nacional Interconectado (SNI), octubre 2025 - septiembre 2027 del Operador Nacional de Electricidad (Cenace), aprobado en noviembre de 2025.

En este documento, al que accedió Diario EXPRESO se precisa que el ente rector del sector eléctrico solicitó 16 de septiembre de 2025 mediante el oficio Nro. MAE-VEER-2025-0381-OF a la “Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y a la Empresa Electro Generadora del Austro (Elecaustro) que realicen las gestiones necesarias para que la generación de arrendamiento contratada esté disponible durante todo 2026”.

Entonces, Gabriel Secaira, especialista en temas eléctricos, refirió que al tratarse de energía producida con combustibles, los costos de generación se elevarán. "Vamos a cumplir dos años arrendando energía, pero la crisis eléctrica lleva ya tres años y la situación sigue igual".

La razón es que generar con derivados -que reciben subsidios por parte del Estado- cuesta casi cuatro veces más (14 centavos por kilovatio hora- kWh) de lo que representa hacerlo con hidroeléctricas (3,6 centavos por cada kWh).

Por esta razón, eventualmente en el mediano plazo se podría requerir un ajuste de la tarifa que pagan los consumidores por este servicio público. Actualmente, este rubro es de 9,5 centavos por cada kWh, agregó el especialista.

Gestiones en curso para sumar nueva generación eléctrica en Ecuador

Aparte, de estas iniciativas el Gobierno se encuentran en curso las siguientes gestiones para incorporar entre 2026 y 2027 estos proyectos:

Proyecto Hidroquest (45 MW), previsto para agosto de 2026 - Autogeneración.

HidroOriente (100 MW), con entrada en operación para finales de 2027 - Autogeneración.

Villonaco III (110 MW), operación estimada para el tercer trimestre de 2027 - Concesión.

100 MW fotovoltaicos, con ingreso progresivo durante 2026.

Repotenciación de Termogas Machala (170 MW), entre 2026 y 2027.

Entre 2026 y 2027 se prevé también la incorporación progresiva de nueva capacidad y la recuperación adicional de unidades en centrales como Manduriacu, Trinitaria, Álvaro Tinajero, Jaramijó, Sopladora, Aníbal Santos, Machala, Esmeraldas II y Miraflores, conforme a los cronogramas técnicos establecidos.

Los desafíos para incorporar nueva generación en Ecuador

Tras conocer las iniciativas del Ministerio de Ambiente y Energía, Ricardo Buitrón, consultor en proyectos eléctricos, refiere que para cumplir los planes y programas relacionadas con generación eléctrica se requiere "no solo un listado de buenas intenciones", sino una institucionalidad, marco legal y administrativo que permita alcanzar estos propósitos.

Buitrón enfatiza que si no se cuenta con estas bases "los resultados no serán los esperados" y se generarán posibles perjuicios para Ecuador, así como ocurrió con los fallidos proyectos de Progen y Austral, que debían sumar 241 MW al sistema eléctrico, pero no se concretó pese a que la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec) pagó ya por ellos $178,7 millones.

Además, el especialista señala que el listado compartido por el ministerio del ramo evidencia que existe una poca participación del Estado en la construcción de nuevas plantas. Precisa que Hidroquest e HidroOriente son proyectos de autogeneración, a cargo de privados; Villonaco III es una concesión. En cambio, para Termogas es clave contar con gas natural.

"En todo el listado se ve una baja participación estatal, aparte de Termogas Machala, se está trasladando la responsabilidad al sector privado, que es importante que participe, pero el Estado debe hacerlo también mediante la concesión de proyectos como Cardenillo (595,6 MW), Santiago (3.600 MW) y otros", reitera Buitrón.

Avances registrados en 2025

Durante 2025, el Gobierno informó la recuperación de 250,1 MW en unidades térmicas e hidroeléctricas que se encontraban fuera de servicio o con limitaciones técnicas, mediante intervenciones orientadas a mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico. Estas acciones implicaron una inversión de $90,3 millones y se ejecutaron en centrales como Trinitaria, Álvaro Tinajero, Esmeraldas II, Gonzalo Zevallos, Machala I, Aníbal Santos y Esmeraldas I.

Adicionalmente, en ese mismo año se incorporaron 596,8 MW al sistema eléctrico nacional, correspondientes a nueva generación firme y generación bajo modalidad de arriendo. Entre los principales aportes constan centrales como Alluriquín, Quevedo y Santa Elena, así como proyectos arrendados a Karpowership (barcazas) y las centrales térmicas El Descanso II y Gas Vesubio, con contratos vigentes hasta 2026 y 2027, según cada proyecto.

