Ecuador: Plan del Gobierno para sumar 620 megavatios a red eléctrica sufre un revés

Celec declaró desierto el contrato para alquilar 260 MW de Pascuales. Las barcazas térmicas y Villonaco III son la salida

La renovación del contrato de alquiler de la central El Descanso II (20 MW) es parte del plan oficial para garantizar el suministro en 2026, según el Cenace.

El plan para sumar en 2026 “nueva” generación de energía eléctrica para Ecuador sufrió un revés tras la caída del contrato de la central térmica Pascuales-Enrique García, que se esperaba que sume 260 megavatios (MW) al sistema nacional.

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) declaró el 9 de enero de 2026 adjudicatario fallido al Consorcio Pascuales García Gen 260. Así este proceso quedó desierto.

“Este proyecto va fracasando una y otra vez, primero estuvo a cargo directamente de la Celec, luego Electroaustro, después Electroguayas. ¿Por qué no avanza? ¿Se hicieron mal los pliegos? ¿No se verificó a los oferentes?”, se pregunta Gabriel Secaira, consultor energético.

Mediante este proceso, el Gobierno apuntaba a alquilar generadores de energía térmica para atender la demanda eléctrica a escala nacional.

Sin embargo, el consorcio adjudicado no presentó las garantías obligatorias (entre ellas, la de fiel cumplimiento, anticipo, seriedad de oferta y garantía ambiental), ni entregó el cronograma de implementación del proyecto, pese a que se concedieron dos prórrogas para la firma del contrato, que venció este 7 de enero de 2026, detalla la resolución firmada el 9 de enero de 2026 por la Unidad de Negocio Electroguayas, a la que accedió Diario EXPRESO.

Este proyecto, que impulsa el Gobierno actual desde 2024, fue adjudicado en octubre de 2025 por un monto de $258,27 millones más IVA, con un plazo de ejecución de 740 días, es decir dos años.

Pascuales consta en el plan de generación previsto para este 2026

Pese al plazo planteado para este proyecto, el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) incluyó ya a Pascuales-Enrique García en el Plan de Expansión Generación octubre 2025-septiembre 2027. Según este esquema estaba previsto que esta planta, que se debía instalar en Guayaquil, entre en operación en mayo de 2026 para que sume (junto con otras plantas térmica, eólica y una nueva barcaza) 620 megavatios (MW) al sistema de generación eléctrica este año.

El Cenace precisa que la capacidad de generación nueva proyectada responde a información declarada por el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), Elecaustro y Celec.

Además, detalla que de la potenciada proyectada (620 MW), el 82 % (510 MW) corresponde a centrales térmicas. Mientras tanto, el 18 % restante (110 MW) es un proyecto eólico para finales del tercer trimestre.

De los proyectos de generación termoeléctrica planteados, “resulta importante destacar que únicamente el proyecto de Generación Terrestre 20 MW es de adquisición”, menciona el Cenace. Los otros dos proyectos son alquiler y el eólico es una concesión (ver gráfico).

Tras el fracaso de Pascuales, la generación proyectada se reduce a 360 MW

Así, tras la caída del contrato de la central Pascuales-Enrique García, la generación proyectada para 2026 se reduce de 620 MW planificados a 360 MW. Esto significa que el país “no contará con el respaldo para cubrir la demanda pico del presente año (5.270 MW)”, advierte Secaira.

Marco Acuña, coordinador del Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía, explica que en la contratación de nueva generación se debe considerar que estos procesos toman tiempo, entre un año o un año y medio, para se concreten. “Han pasado dos años, del Gobierno actual, y no se ha logrado nada”.

Por esta razón, apunta a que se recupere el parque térmico; y se garantice el suministro de gas natural para la central de ciclo combinado Termogas Machala, que aporta alrededor de 60 MW, cuando puede llegar a producir hasta 400 (MW).

Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, informó el 12 de enero en Teleamazonas que “justo en este momento” estaban sacando el proceso de ciclo combinado de 400 MW, pero que tras la sentencia de la Corte Constitucional que anuló la adjudicación de proyectos eléctricos bajo el argumento de interés público, están replanteando el proceso.

Los contratos de alquiler de generación serán renovados

Aparte de esta nueva generación, el Gobierno prevé también renovar los contratos de alquiler de tres barcazas, Vesubio y El Descanso, que si se concretan representarían 334 MW. También, reconoció la ministra Manzano, se recurrirá a las importaciones de energía desde Colombia.

La renovación de cinco contratos de alquiler de barcazas de generación y centrales térmicas; más la incorporación de dos nuevas soluciones, también rentadas, es la salida “rápida” que tomará en este 2026 el Gobierno para garantizar electricidad en Ecuador.



“Hay que hacer todo lo que tengas en tus manos porque a mí lo que me importa es que haya energía, y que haya energía para todos, para la señora que tiene la panadería, para el que tiene un comercio pequeñito, la señora que tiene un bebé y que está en su casa y para la industria también”, señaló Manzano.

La generación privada ayuda a liberar el sistema eléctrico

Ante este escenario, Acuña refiere que para cubrir la demanda del servicio de energía eléctrica la única alternativa es aplicar el plan dispuesto por las empresas distribuidoras, en los últimos días, que es que los privados enciendan sus generadores para liberar en parte el sistema eléctrico y cuidar el embalse de Mazar, que es clave para cubrir la demanda de electricidad.

El sector privado con sus generadores tiene capacidad para aportar hasta alrededor de 470 megavatios (MW). De estos, actualmente se han sumado 176 MW al sistema eléctrico nacional, informó el MAE.

Esta medida, sin embargo, representa para los privados mayores costos operativos, porque primero no es su ‘core business’ (negocio principal) y no todos tienen granjas fotovoltaicas (que representa un menor costo de generación); otros no disponen de equipos modernos, refiere Xavier Orellana Giler, consultor empresarial.

“Estas son soluciones parche, lo que realmente se requiere es fortalecer la inversión privada en este sector, que debe ya superar los $2.500 millones”, explica.

Además, Secaira aclara que la autogeneración del sector privado es “aplicar racionamientos. Si el Gobierno no puede entregar energía a un privado, residencial o comercio, eso significa que no tiene la disponibilidad para cumplir lo que establece la Constitución, que el único responsables de suministrar energía, es el Estado”.

