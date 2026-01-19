Gasolina baja en Estados Unidos y está por debajo de la Extra y Ecopaís en Ecuador

La Casa Blanca destaca que en 43 Estados el precio de este derivado es menor a $3. En ciertas zonas llega hasta $1,92

La caída del precio del crudo WTI, el uso de etanol y la capacidad instalada en las refinerías del país norteamericano influyen en el nuevo costo de la gasolina en EE.UU.

El descenso del precio de la gasolina en Estados Unidos fue resaltado por la administración del presidente Donald Trump, que ofreció reducir el costo de los combustibles durante su segundo mandato.

En un video difundido en la cuenta de TikTok de la Casa Blanca, musicalizado con el reguetón “Gasolina”, del cantante puertorriqueño Daddy Yankee, el mandatario de EE.UU. aparece en distintas actividades oficiales, mientras destaca la frase “promesas hechas, promesas cumplidas”.

En esta secuencia de imágenes se muestra los precios del galón de la gasolina en varias ciudades: Easley, Carolina del Sur ($2,25), sur de Mississippi ($2,19), Fort Worth, Texas ($1,92), Portland, Oregon ($2,92), Hanover, Pennsylvania ($2,60), Columbus, Ohio ($2,25) y otros.

El video sostiene que 43 estados reportan valores inferiores a $3 y cierra con un breve segmento del presidente en su conocido baile. Este contenido se volvió viral, con más de 16,2 millones de reproducciones y alrededor de un 1,7 de ‘likes’ hasta este 19 de enero de 2026.

Comparación con Ecuador

Mientras tanto en Ecuador, los precios de las gasolinas extra y ecopaís registraron también una reducción desde el 12 de enero hasta el 11 de febrero de 2026, según datos de Petroecuador.

El galón de gasolina extra y ecopaís pasó de $2,73 a $2,67. Se trata de una disminución de 6 centavos por galón, equivalente a una caída aproximada de 2,2 % frente a los valores vigentes hasta el 11 de enero.

Este ajuste se ubica dentro del sistema de bandas que permite variaciones mensuales de hasta 5 %, de acuerdo con el mercado. Anteriormente, el esquema autorizaba alzas de hasta 5 % y bajas de hasta 10 %, lo que permitía reducciones más pronunciadas cuando el precio descendía.

Sin embargo, frente al precio de la gasolina de ciertos Estados de EE.UU como Easley, Carolina del Sur ($2,25), sur de Mississippi ($2,19), Fort Worth, Texas ($1,92), Hanover, Pennsylvania ($2,60), Columbus, Ohio ($2,25), la extra y ecopaís de Ecuador resulta por ahora más costosa.

¿Por qué la gasolina en ciertos Estados de EE.UU. es más barata que la de Ecuador?

Oswaldo Erazo, analista petrolero, refiere que la caída del precio de las gasolinas en Estados Unidos frente a las de Ecuador responde a tres factores: la caída del precio del crudo West Texas Intermediate (WTI), el uso de etanol y la capacidad instalada en las refinerías del país norteamericano.

En el caso del WTI, que sirve de referencia para el crudo ecuatoriano, Erazo menciona que este producto bordea actualmente los $59 por barril, que es un costo bajo y que influye en el valor de los derivados.

A estos se suma el uso de etanol hasta en un 20 % de la mezcla, que hace que los precios de los combustibles se reduzcan porque este producto (etanol) recibe subsidios por parte del Estado. En cambio, en Ecuador el bioetanol (que se usa en la ecopaís) no recibe subvenciones estatales.

En cuanto a las refinerías, Erazo menciona que estas plantas en EE.UU. tienen capacidad para procesar hasta 400.000 barriles de crudo por día y obtener más productos limpios (gasolinas de mayor octanaje), que hace que sus costos de producción se reduzcan. Mientras tanto, en Ecuador su complejo refinador más grande, Refinería Esmeraldas, puede procesar hasta 110.000 barriles de crudo por día, pero sus derivados no cumplen estándares internacionales.

Erazo prevé que en los siguientes meses el precio del crudo se mantenga a la baja por la sobreoferta de esta materia prima, pese a los cambios geopolíticos: guerra entre Rusia y Ucrania, la captura del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro y otros.

Así, se estima que los precios de las gasolinas seguirán también esta tendencia. Pero no ocurrirá lo mismo con el diésel, que por una cuestión de oferta y demanda su valor más bien irá al alza. “Las refinerías a escala mundial han llegado a su limite máximo de producción de diésel”.

