Ecuador debe formalizar retiro de arbitraje contra Sinohydro por fallas en Coca Codo

El proceso para entregar la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (CCS), que es la más grande de Ecuador, a PowerChina, cumplió un nuevo hito. El directorio de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) -que es presidido por el presidente Daniel Noboa- aprobó dar de baja el arbitraje, que se sigue en contra de la empresa china Sinohydro, que es parte de PowerChina, por las fallas identificadas en esta planta.

Este paso es clave dentro del acuerdo pactado en julio de 2025, entre el presidente Noboa y su homólogo chino, Xi Jinping, durante una visita oficial. Pero aún se requieren otras gestiones.

Diario EXPRESO conoció que tras la decisión del Directorio de la Celec, tomada el 31 de diciembre de 2025 en una reunión virtual, la Procuraduría General del Estado (PGE) deberá formalizar el retiro del arbitraje que se inició en mayo de 2021 ante la Cámara de Comercio de Chile. En esta instancia Ecuador reclama $580 millones como remediación ante los defectos estructurales identificados en la central hidroeléctrica, construida por Sinohydro.

Una vez que se cumpla con este proceso, el Estado ecuatoriano deberá recibir a conformidad esta hidroeléctrica, que cuenta con un certificado de aceptación provisional desde hace casi 10 años por los problemas identificados en esta obra. “Alguien (de la Celec) deberá arriesgarse a firmar eso, con las posibles implicaciones futuras, para seguir con este acuerdo”, menciona Gabriel Secaira, especialista en temas del sector eléctrico.

La situación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair

CCS está operativa desde noviembre de 2016. Sin embargo, la planta no ha sido recibida a conformidad por el Estado porque, entre otros, se han identificado más de 17.000 fisuras en los distribuidores, que reciben el agua que viene con fuerza desde el túnel de descarga hacia las turbinas de generación. También se han advertido problemas en los desarenadores y otros.

Por esta situación, la Contraloría General estableció en 2019 que CCS causó un perjuicio para el Estado de $165 millones. Además, en 2018 contabilizó 7.648 fisuras.

Secaira precisa que una vez que el Estado emita el certificado de aceptación definitiva se podrá acordar la entrega de esta hidroeléctrica a PowerChina para que se haga cargo de la operación y mantenimiento de esta planta, que según su diseño tiene capacidad para generar 1.500 megavatios (MW). Pero antes se debe definir qué figura se empleará, plazos y costos.

El especialista refiere que la reciente sentencia de la Corte Constitucional relacionada con anular la delegación de proyectos eléctricos a privados, empresas estatales extranjeras y otras bajo el argumento de interés público podría limitar la entrega de CCS a PowerChina.

Secaira explica que antes de dar este paso, el Gobierno deberá definir en qué consiste la excepcionalidad (que establece la Constitución) para delegar la operación y mantenimiento de esta central. Otro camino, según conoció EXPRESO, podría ser utilizar la figura de asociatividad.

Aparte, el Ministerio de Ambiente y Energía informó meses atrás que con la entrega de CCS a PowerChina, Ecuador recibirá $400 millones. De este monto, $200 millones serán a modo de compensación por el retiro del arbitraje. El resto será para la construcción de un proyecto hidroeléctrico.

La central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair opera desde noviembre de 2016

La construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, se inició durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa y está operativa desde noviembre de 2016.

Sin embargo, desde entonces la obra no ha sido recibida a conformidad debido a que se identificaron fisuras en los distribuidores. Estas partes son consideradas el corazón de esta planta.

El Estado ecuatoriano invirtió en esta planta alrededor de $3.300 millones, incluida la línea de transmisión que permite transportar la energía generada en Coca Codo Sinclair.

Coca Codo es clave para la generación de energía porque aporta con el 30 % de la generación hidroeléctrica. Aunque también está expuesta a la erosión regresiva del río Coca. Este fenómeno se encuentra actualmente a 3,6 kilómetros de las obras de captación de esta central, según información de la Celec.

