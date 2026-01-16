Gobierno restringe a EXPRESO en eventos clave, fomentando su política de secretismo

Este Diario y otros medios fueron excluidos de eventos oficiales. A quienes accedieron les confiscaron teléfonos y grabadoras

El gobierno de Daniel Noboa seleccionó qué medios podían cubrir dos eventos clave de sus políticas de Estado este viernes. En ese actuar, Diario EXPRESO fue excluido, mientras otros medios sí recibieron invitación e ingreso.

Uno de esos eventos fue organizado por el Ministerio de Ambiente y Energía, donde la ministra Inés Manzano explicó a los medios invitados la situación del sector eléctrico en Ecuador, en medio de la preocupación por la caída del nivel del embalse de Mazar a inicios del año.

El segundo evento al que este Diario fue excluido fue el del Ministerio de Economía Finanzas, justo en un día en el que la autoridad anunció el regreso de Ecuador al mercado de bonos, tras siete años de ausencia. Una periodista de la sección de Economía acudió al evento, pero tras identificarse como representante de este Diario, la secretaria le informó que no estaba en la lista de medios autorizados y que consultaría con la directora de Comunicación sobre su ingreso.

La periodista contó que fue la primera vez que una institución pública le niega el acceso a una cobertura, mientras observaba cómo a otros colegas de diferentes medios sí se les permitía ingresar. "Me dejaron esperando en la entrada de la Plataforma Gubernamental por 20 minutos sin respuesta. La secretaria me decía que la comunicadora bajaría a verme, pero cuando finalmente bajó fue para hacer entrar a otra colega cuyo medio sí estaba en el listado", relató la periodista Liz Briceño.

Antes de irse, la funcionaria le dijo que preguntaría a su jefa si podía ingresar, pero nunca regresó. "Cuando volví a consultar, la secretaria me informó que ya le había pedido el audio del evento a una colega y que 'con eso ya tenía'", concluyó.

Sin embargo, la restricción no terminó ahí. Ciertos periodistas que sí pudieron ingresar informaron que les confiscaron sus teléfonos celulares y grabadoras, privándolos de sus herramientas básicas de trabajo y obligándolos a tomar apuntes por escrito.

Una periodista que logró acceder al evento relató: "No dejaron grabar nada. Nos quitaron los celulares. Todo son apuntes". Esta medida limitó significativamente la capacidad de los medios para documentar adecuadamente el anuncio gubernamental sobre el retorno al mercado de bonos.

Vulneración a la libre expresión

Diario EXPRESO se ha caracterizado por ser un medio crítico con la gestión de este Gobierno, en sus páginas no solo ha denunciado los casos de corrupción en el sistema de salud pública, sino la nula eficiencia y transparencia que ha existido en la contratación millonaria y fallida en plena emergencia eléctrica.

Ante esto, el Gobierno ha intentado, desde septiembre de 2025, presionar y desprestigiar al Diario a través de campañas en redes sociales y el uso de entidades públicas como el Servicio de Rentas Internas (SRI) que inició investigaciones tributarias contra Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), empresa editora del medio.

El secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, difundió públicamente videos en redes sociales vinculando al Diario con supuestos esquemas de evasión tributaria y lavado de activos, sin que existiera una investigación formal previa.

La Superintendencia de Compañías, por su parte, ha iniciado un proceso para intentar revertir, por fuera de lo que indican las normas, la titularidad del 40 % de las acciones de Granasa, argumentando falta de "trazabilidad" en una transferencia realizada años atrás conforme a la ley.

