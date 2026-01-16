Ecuador vuelve al mercado de bonos para recomprar su propia deuda externa

La operación combina nueva emisión y recompra de bonos existentes. El fin: aliviar el pago de intereses y amortizaciones

Ecuador anunció este viernes una estrategia dual para manejar su deuda externa: lanzó un “debt tender offer” para recomprar bonos existentes y prepara su retorno a los mercados internacionales después de siete años. Ambas operaciones están interconectadas y buscan aliviar la presión fiscal inmediata que enfrenta el país.

Santiago Mosquera, analista económico y decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas, explica que “son dos transacciones separadas pero conectadas”. Por un lado, Ecuador hace un llamado para recomprar bonos en circulación de 2030 y 2035. Por otro, planea una nueva colocación de bonos en mercados internacionales, cuyos detalles aún no existen pero que según el presupuesto 2026 podría alcanzar los $ 3.000 millones.

Según los expertos se trata de emitir deuda, para recomprar deuda que está por vencer. La urgencia surge de los vencimientos inmediatos derivados de la reestructuración de deuda de 2020. “En este mes el gobierno tiene que pagar alrededor de $ 400 millones en amortizaciones y un valor similar de intereses”, explica Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal. “Si no paga estaría en default”.

La estrategia empleada

¿Pero cómo esta vía lograría aliviar la caja fiscal? Carrera lo explica con un ejemplo. Si Ecuador debe pagar $ 400 millones este mes a un inversionista, en lugar de pagar todo, negocia así: “Te pago $200 millones ahora en efectivo, y por los otros $200 millones te doy un nuevo bono que vence en 10 años en lugar de ahora”. De esta forma, el Gobierno reduce su pago inmediato a la mitad y extiende el resto del pago a largo plazo, aliviando la presión fiscal de este año.

Ecuador ofrece comprar bonos del 2030 al 100% y del 2035 al 90%, priorizando los del 2030. “No dice cuánto va a comprar, sino que podrá comprar bonos que le presenten los inversionistas”, precisa Mosquera. La clave está en que “el éxito de la transacción depende de que Ecuador pueda colocar una nueva emisión en mercados internacionales”.

Operación como perfilamiento de deuda

Francisco Briones, consultor empresarial de Andersen, describe la operación como “un reperfilamiento de la deuda que permitirá relajar los pagos y la presión fiscal para este año”.

Los nuevos bonos tendrían plazos más largos, probablemente hasta 2040 o 2045, lo que extendería significativamente los tiempos de pago y aliviará las presiones sobre las finanzas públicas.

Sin embargo, Carrera cuestiona la viabilidad financiera: “Si se quisiese emitir bonos tendría que pagarse intereses por más del 9%, lo cual no es viable”. Esta perspectiva contrasta con los otros expertos, quienes consideran factible aprovechar la mejora del riesgo país a 485 puntos, tras una caída sostenida desde abril cuando llegó a 1.908 puntos.

La recompra está condicionada al éxito de la nueva emisión. “Para realizar la recompra tiene que haber una emisión”, enfatiza Mosquera. Si Ecuador no logra colocar suficientes recursos con nueva deuda, puede cancelar la operación de recompra, lo que protege al Estado de comprometerse sin garantías.

Los expertos consultados por EXPRESO consideran oportuno el momento elegido. “Mientras más bajo sea el costo financiero mejor, pero no hay certeza de que el riesgo país pueda seguir cayendo”, advierte Mosquera, mencionando riesgos como posibles cortes energéticos o el fin del subsidio al transporte en febrero.

Briones aclara: “Hay una situación de mercado favorable. La pregunta es qué tanto más puede caer considerando que tenemos vencimientos en marzo y junio”. Para él, esperar mejores condiciones podría ser riesgoso ante la proximidad de los pagos obligatorios.

Sin embargo, Carrera critica la comunicación oficial: “El comunicado es muy ambiguo. El gobierno tiene que decirle al país de forma transparente cuál es la operación que va a realizar”. También cuestiona si realmente habrá nuevos bonos o solo se pagarán los vencimientos en efectivo.

El Ministerio de Economía y Finanzas, convocó este viernes, 16 de enero de 2026, a la prensa a un conversatorio para referirse a este y otros temas. No obstante, decidió dejar a EXPRESO, un medio crítico con el Gobierno, fuera de la lista de invitados, restringiendo a este medio y a sus lectores, el acceso a información de interés público.

El calendario establece que la oferta de recompra vence el próximo viernes, con anuncio de resultados el 26 de enero. Ecuador iniciará paralelamente un “road show” para promocionar internacionalmente la nueva emisión entre inversionistas globales, dice Mosquera.

“El emitir y recomprar me parece positivo desde el punto de vista de manejo de la deuda”, concluye Mosquera. La estrategia marca el regreso tras el default de 2020 y busca extender plazos mientras mantiene controlado el stock total de deuda del país.

