Ecuador y Canadá apuestan por un comercio que integra mercados y culturas

La firma del acuerdo comercial está previsto para el primer trimestre de 2026, según el Ministerio de Producción

El diálogo con lpos índigenas sobre el acuerdo comercial entre Ecuador y Canadá que camino a que se firme.

El Gobierno Nacional avanza en la consolidación de un comercio más inclusivo y con enfoque social. A través del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y su Viceministerio de Comercio Exterior, lidera el Diálogo de los Pueblos Indígenas Ecuador–Canadá sobre Comercio, un espacio de encuentro que promueve el intercambio de experiencias, el respeto intercultural y la cooperación internacional, reafirmando el compromiso del país con un desarrollo inclusivo y sostenible.

Este diálogo se desarrolla en el marco del Acuerdo Comercial Ecuador–Canadá, que se encuentra en su fase final de revisión legal y cuya firma está prevista para el primer trimestre de 2026. El instrumento marca un hito histórico para el país, al convertirse en el primer acuerdo comercial negociado por Ecuador que incorpora un capítulo exclusivo dedicado a los Pueblos Indígenas, reflejando una visión moderna del comercio que integra acceso a mercados, derechos, identidad cultural e integración comunitaria.

El objetivo central de este encuentro es fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas ecuatorianos mediante el intercambio de experiencias con organizaciones y empresas indígenas canadienses que cuentan con trayectoria exportadora. A la par, busca ampliar el conocimiento sobre cómo incorporar los derechos e intereses de las comunidades en los acuerdos comerciales, generar espacios de aprendizaje entre pares y fomentar vínculos de largo plazo entre actores de ambos países.

Para apoyar este proceso, las consultorías asociadas al Diálogo son ejecutadas por Cowater International, organización seleccionada por el Gobierno de Canadá en el marco del Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM). Esta cooperación garantiza asistencia técnica especializada y el intercambio de buenas prácticas internacionales en comercio inclusivo y desarrollo sostenible.

Como parte de la agenda, se realizarán visitas de campo en Otavalo, donde el intercambio cultural y el contacto directo con emprendimientos comunitarios permitirán evidenciar cómo la identidad cultural se convierte en un valor agregado para el comercio y la exportación, fortaleciendo las economías locales desde su propia cosmovisión.

El Gobierno Nacional reconoce y valora el acompañamiento de los pueblos indígenas canadienses a los pueblos indígenas ecuatorianos, una relación basada en el respeto mutuo, el intercambio de saberes y una visión compartida de desarrollo sostenible. En ese sentido, ratifica su apertura y compromiso para seguir fortaleciendo el trabajo conjunto y consolidar alianzas que generen impactos concretos, como la creación de empleo, el fortalecimiento de las economías comunitarias, el crecimiento de los negocios y nuevas oportunidades para las familias ecuatorianas, especialmente para mujeres y jóvenes.

Los beneficios del acuerdo comercial

En el ámbito comercial, el Ministerio de Producción destaca que este acuerdo representa un hito para las exportaciones ecuatorianas. Entre los principales beneficiarios está el sector florícola, ya que las rosas ecuatorianas pasarán de un arancel del 10,5 % al 0 %. De igual manera, productos como el agua mineral (del 11 % al 0 %), muebles (del 9,5 % al 0 %) y condimentos (del 8 % al 0 %) accederán a una desgravación inmediata.

La industria pesquera también se verá favorecida. Las preparaciones y conservas de atún reducirán sus aranceles del 7 % y 4,5 % al 0 %, mientras que las sardinas pasarán del 9 % al 0 %. El acuerdo contempla, además, beneficios para productos con valor agregado como chocolates (del 6 % al 0 %), cerámicas (del 7,5 % al 0 %), productos de belleza (del 6,5 % al 0 %) y aceite de palma (del 6 % al 0 %).

Según la cartera de Estado, este tratado permitirá a Ecuador acceder a un mercado de 40 millones de habitantes con alto poder adquisitivo, proyectando un crecimiento del 10 % en las exportaciones ecuatorianas, al tiempo que posiciona al país como un referente regional en comercio con enfoque inclusivo, sostenible y con identidad cultural.

