Arrancó el Mundial del Helado 2026 en Italia, con la participación de Ecuador

Doce países compiten en el Mundial del Helado 2026 en Italia, donde Ecuador marca un hito al participar por primera vez

El equipo de Ecuador en el Mundial del Helado 2026 en Italia, presentes en la inauguración oficial del 16 de enero de 2026.

Entre aromas dulces, vitrinas impecables y la expectativa propia de una cita mundial, este viernes 16 de enero se inauguró oficialmente el Mundial del Helado 2026 en Rimini, Italia. Doce equipos de distintos países iniciaron una competencia donde la técnica, la creatividad y la identidad cultural se miden a cucharadas.

Durante el certamen, los equipos deberán superar 10 exigentes pruebas que ponen a prueba su dominio en gelato, pastelería, chocolate, escultura de hielo y alta cocina. Cada delegación está conformada por un heladero, un pastelero, un chef y un escultor de hielo, uniendo disciplinas para transformar el helado en una expresión artística y gastronómica de alto nivel.

En esta edición participan Argentina, Bélgica, China, Ecuador, Francia, Japón, Indonesia, Italia, México, Perú, Polonia y Singapur, países que llegan con propuestas cargadas de identidad y técnica para conquistar al jurado internacional.

Ecuador marca un hito histórico al participar por primera vez en un Mundial del Helado. Su clasificación se dio en junio de 2025, durante una competencia realizada en Argentina, donde el jurado internacional —encabezado por el reconocido maestro heladero italiano Sergio Dondoli— elogió la propuesta ecuatoriana centrada en el cacao de fino aroma y los sabores de la biodiversidad del país. En aquella ocasión, el equipo nacional recibió una mención especial por el “Mejor Gelato de América”, un reconocimiento que consolidó su llegada a la élite mundial de la heladería artesanal.

La participación del equipo de Ecuador será los días 18 y 19 de enero de 2026, y el 20 de enero se conocerá quiénes son los ganadores del Gelato World Cup 2026.

El equipo de Ecuador

El equipo ecuatoriano está liderado por Verónica Jiménez, capitana y heladera artesanal con más de siete años de experiencia en heladería y más de diez años en gastronomía. Ha trabajado como jurado internacional y técnica de Aromitalia en Ecuador, especializándose en formulación y desarrollo de helados artesanales. Descendiente de una familia productora de cacao, café y caña de azúcar, completó su formación profesional en Perú, México, España e Italia.

La delegación la complementa Idaly Farfán, maestra chocolatera con más de 18 años de experiencia, reconocida por combinar creatividad, técnica e investigación en cacao y chocolate. Es formadora, asesora, jurado en concursos nacionales e internacionales e investigadora del cacao convencional, fino y de aroma. Además, dirige su propia tienda especializada en productos de cacao con trazabilidad y diseño artesanal.

También forma parte del equipo Cristian Salazar, chef y maestro pastelero con 12 años de experiencia en chocolatería, pastelería y heladería. Ha trabajado en cadenas hoteleras de prestigio como Marriott y Ciryl Boutique, y actualmente lidera dos proyectos personales: Heladería Palazio, en Manta, y Boom Pastry Studio.

Completa la selección Marco Andrade, maestro heladero y fundador de Pop 2go, en Manabí. Desde 2018 desarrolla helados artesanales incorporando ingredientes locales y técnicas contemporáneas. Ha perfeccionado su formación con maestros internacionales y dirige uno de los laboratorios de heladería más avanzados de la región.

La propuesta de Ecuador se inspira en Galápagos

La competencia contempla varios desafíos oficiales que culminan en el Grand Buffet, una puesta en escena donde cada equipo exhibe su máximo nivel creativo. Entre las pruebas destacan la caja misteriosa de frutas, que exige preparar tres kilos de helado de agua con fruta proporcionada por Adamance; las porciones individuales en vaso, que demandan elegancia y precisión incorporando ingredientes Babbi; y los palitos de helado, con 40 unidades que deben incluir al menos un ingrediente Disaronno.

El desafío continúa con bocadillos de helado que combinan heladería y pastelería; una entrada gastronómica de helado, donde platos calientes se integran con helado a base de tomate; el tronco de Navidad marrón glacé, decorado con productos Agrimontana; una imponente escultura de chocolate de hasta 145 centímetros de altura y 30 kilos, realizada íntegramente durante la competencia; y una pieza artística tallada sobre bloque de chocolate, diseñada para exhibir snacks en el Gran Buffet.

El cierre llega con el Gran Buffet, donde cada equipo monta una mesa de 120 centímetros para presentar todas sus creaciones en una composición armónica de sabores, colores y técnicas, reflejando su identidad y maestría.

La propuesta ecuatoriana, titulada “Exploración Galápagos”, se inspira en la singularidad del archipiélago y celebra la biodiversidad y la armonía de la naturaleza. Cada especie irrepetible narra una historia de adaptación y supervivencia: tortugas gigantes de paso milenario, aves que desafían los cielos y plantas que resisten lava y viento. Este homenaje busca trasladar la riqueza natural del Ecuador a sabores auténticos, desarrollados con cuidado, reflejando el compromiso del equipo con la calidad, la innovación, la identidad gastronómica nacional y la sostenibilidad ambiental.

Ecuador busca dejar su huella gastronómica en el escenario internacional de la heladería artesanal. Más que una competencia, este Mundial representa la oportunidad de mostrar al mundo lo que el país puede crear con sus sabores, sus raíces y su pasión.

