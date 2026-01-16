Salario básico 2026: ¿para qué alcanza la nueva quincena de 241 dólares en Ecuador?

Para este año 2026, en Ecuador el Salario Básico Unificado (SBU) fue fijado en $482 al mes, lo que significa que una quincena corresponde a $241 (la mitad) si el empleador paga mitad y mitad en el mes, algo que es habitual en contratos formales.

Te puede interesar El IESS y sus alternativas: ¿qué opciones tienen los ecuatorianos en el exterior?

Pero, ¿para qué alcanza la nueva quincena de $241 en el país?

De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la canasta básica en el país es de $819,01 mensuales para un hogar de 4 personas. Es decir, una familia ecuatoriana de cuatro miembros necesita en promedio un ingreso de más de $800 para poder cubrir las necesidades básicas principales para vivir, como alimentación, vivienda y el pago de servicios básicos.

Ecuador y Canadá apuestan por un comercio que integra mercados y culturas Leer más

Entonces y tomando ese valor como referencia, se puede entender que, si en un hogar de cuatro personas solo trabaja el jefe o jefa de hogar, por ejemplo, y mantiene un sueldo básico de $482, el pago por quincena que perciba no le alcanza para vivir dignamente. Y los $242, le alcanzaría apenas para cubrir los gastos de una sola semana del mes.

Por eso, muchas familias comparten responsabilidades de gasto o dependen de que más de un miembro trabaje para cubrir alquiler, alimentación y servicios.

La situación empeora, dependiendo de la ciudad

De acuerdos con datos del INEC, el costo de la Canasta Familiar Básica en Ecuador varía bastante según la ciudad en la que se mide, porque los precios de bienes y servicios esenciales como alimentos, vivienda, transporte y salud no son iguales en todo el país. Es así que el pago de una quincena puede alcanzar incluso para menos de una semana, en un hogar de cuatro personas.

Por ejemplo, el costo de vida en Cuenca sobrepasa el valor de la canasta básica. En esa ciudad, la canasta básica es de $861,45. En la lista le sigue la ciudad de Manta, en donde la canasta básica es de $851,75; después está la capital, Quito, con una canasta de $842,96; luego Guayaquil con $839,32; y después Loja con $824,96. El resto de ciudades están por debajo de los $800.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ