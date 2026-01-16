Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

EMPLEADOS R+
En Ecuador el Salario Básico Unificado es de $482 para este 2026.Ministerio de Producción

Salario básico 2026: ¿para qué alcanza la nueva quincena de 241 dólares en Ecuador?

En este año 2026, el Salario Básico Unificado en Ecuador es de $482

Para este año 2026, en Ecuador el Salario Básico Unificado (SBU) fue fijado en $482 al mes, lo que significa que una quincena corresponde a $241 (la mitad) si el empleador paga mitad y mitad en el mes, algo que es habitual en contratos formales.

Te puede interesar El IESS y sus alternativas: ¿qué opciones tienen los ecuatorianos en el exterior?

Pero, ¿para qué alcanza la nueva quincena de $241 en el país?

De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la canasta básica en el país es de $819,01 mensuales para un hogar de 4 personas. Es decir, una familia ecuatoriana de cuatro miembros necesita en promedio un ingreso de más de $800 para poder cubrir las necesidades básicas principales para vivir, como alimentación, vivienda y el pago de servicios básicos.

Otavalo

Ecuador y Canadá apuestan por un comercio que integra mercados y culturas

Leer más

Entonces y tomando ese valor como referencia, se puede entender que, si en un hogar de cuatro personas solo trabaja el jefe o jefa de hogar, por ejemplo, y mantiene un sueldo básico de $482, el pago por quincena que perciba no le alcanza para vivir dignamente. Y los $242, le alcanzaría apenas para cubrir los gastos de una sola semana del mes.

Por eso, muchas familias comparten responsabilidades de gasto o dependen de que más de un miembro trabaje para cubrir alquiler, alimentación y servicios. 

RELACIONADAS

La situación empeora, dependiendo de la ciudad

De acuerdos con datos del INEC, el costo de la Canasta Familiar Básica en Ecuador varía bastante según la ciudad en la que se mide, porque los precios de bienes y servicios esenciales como alimentos, vivienda, transporte y salud no son iguales en todo el país. Es así que el pago de una quincena puede alcanzar incluso para menos de una semana, en un hogar de cuatro personas.

Por ejemplo, el costo de vida en Cuenca sobrepasa el valor de la canasta básica. En esa ciudad, la canasta básica es de $861,45. En la lista le sigue la ciudad de Manta, en donde la canasta básica es de $851,75; después está la capital, Quito, con una canasta de $842,96; luego Guayaquil con $839,32; y después Loja con $824,96. El resto de ciudades están por debajo de los $800.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Buses paralizan ruta por extorsión en Santa Elena

  2. Inseguridad en Quito: sin cuórum sesión para debatir ordenanza de delivery

  3. Caso Pineida: madre de Guisella Fernández presenta acusación y pide cambio de cargos

  4. Río de Janeiro calienta motores para el carnaval con decenas de comparsas

  5. ChatGPT probará anuncios publicitarios en Estados Unidos por primera vez

LO MÁS VISTO

  1. Movilidad en Quito: ¿cómo se ampliará la avenida Amazonas y cuánto costará?

  2. PSG vs LOSC EN VIVO: alineaciones, detalles y cómo ver juego por Ligue 1 2025-26

  3. Puente de La Joya en La Aurora: vecinos cuestionan altos cobros y deterioro

  4. Nuevo acceso a Guayaquil: Cañizares le responde a Aguiñaga y niega falta de fondos

  5. La Reina del Flow 3 llega a Netflix: Los detalles del estrena de la popular serie

Te recomendamos