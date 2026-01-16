Miti-Miti ¿Cómo acceder al crédito hipotecario con tasa más baja del mercado?

Hay 3.122 proyectos inmobiliarios a nivel nacional que facilitan comprar viviendas con tasa subsidiada del 4.99%

Imagen referencial. Este programa es un apoyo económico diseñado para facilitar el acceso a vivienda social o pública.

El acceso a una vivienda digna continúa siendo uno de los principales desafíos para miles de familias ecuatorianas. Con el objetivo de facilitar este derecho, el Gobierno renovó un programa crediticio que, esta vez, bautizó como MITI MITI, una iniciativa que actualmente respalda 3.122 proyectos inmobiliarios en todo el país con tasas de interés subsidiadas por el Estado.

¿Qué es el Crédito MITI MITI?

Se trata de un apoyo económico diseñado para facilitar el acceso a vivienda social o pública a través de un crédito hipotecario con condiciones preferenciales. La particularidad de este programa radica en que el Gobierno Nacional asume el 50% del costo de la tasa de interés, mientras que el beneficiario cubre el 50% restante.

Gracias a este esquema de financiamiento compartido, la tasa de interés efectiva que paga el beneficiario se reduce al 4.99%, muy por debajo de las tasas comerciales tradicionales del mercado hipotecario, convirtiéndose en una herramienta clave para que las familias ecuatorianas puedan cumplir el sueño de tener casa propia.

Esto se logra luego de que el Gobierno ecuatoriano anunciara la aprobación de una garantía de $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el programa de vivienda Miti-Miti, que pretende facilitar el acceso a casas subsidiadas para familias de ingresos medios y bajos. La iniciativa se ejecuta a través del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) y se complementa con aportes de la CAF, alcanzando un fideicomiso de $602 millones.

Requisitos para acceder al beneficio

Para acceder al Crédito MITI MITI, el Ministerio de Vivienda ha establecido ciertos requisitos que deben cumplir los interesados:

Nacionalidad: Estar dirigido a ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos, así como a extranjeros con residencia permanente, visas de protección internacional, de excepción o por razones humanitarias.

Estar dirigido a ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos, así como a extranjeros con residencia permanente, visas de protección internacional, de excepción o por razones humanitarias. Documentación: Cumplir con los requisitos establecidos por el ente rector de la política y regulación financiera, además de los requisitos específicos de cada institución financiera o de la economía popular y solidaria donde se tramite el crédito hipotecario.

Condición fundamental: Este beneficio está exclusivamente dirigido a la adquisición de la primera vivienda. Los solicitantes no deben poseer vivienda propia al momento de aplicar al programa.

¿Cómo acceder al programa?

El proceso para solicitar el Crédito MITI MITI consta de dos pasos:

Primero, los interesados deben ingresar al sitio web www.mit.gob.ec/miti-miti/ para consultar el catálogo de proyectos habitacionales disponibles y seleccionar el que mejor se ajuste a sus necesidades y expectativas.

¿En dónde están estos proyectos?

En total son 28.460 casas, bajo más de 3.000 proyectos inmobiliarios autorizados para ofertar esta facilidad de financiamiento. La mayoría de estos programas están en ciudades como Guayaquil, Daule, Quito, Cuenca, Manta, Babahoyo.

En Guayaquil algunos proyectos urbanísticos que trabajan con el programa son: Villa Geranio o Rosedal de Ambiensa S.A.; Terranova etapa 2 y 3, Faro del Porto, Ciudad Santiago, Bonavila, Belén del Norte, Mirabella, Villa Ensueño, entre otros.

Posteriormente, deben acercarse a cualquiera de las instituciones financieras aliadas al programa para formalizar la solicitud del crédito: Banco Pichincha, Banco del Pacífico, Banco General Rumiñahui, Mutualista Pichincha o Mutualista Azuay.

