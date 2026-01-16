El IESS y sus alternativas: ¿qué opciones tienen los ecuatorianos en el exterior?

Vivir fuera del país no implica, necesariamente, quedar al margen del sistema de seguridad social ecuatoriano. Para miles de migrantes, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sigue siendo una opción vigente a través de la afiliación voluntaria desde el exterior, un mecanismo que permite continuar aportando y mantener derechos como la jubilación, el acceso a servicios de salud en Ecuador y otros beneficios sociales, siempre que no existan obligaciones pendientes con la institución.

La afiliación voluntaria desde el exterior una alternativa

La afiliación voluntaria está dirigida a ecuatorianos mayores de edad que residan fuera del país y no estén jubilados en ningún régimen estatal. El aporte corresponde al 17,6 % de la base que declare el afiliado, la cual no puede ser inferior al Salario Básico Unificado vigente. Para 2026, con un SBU de $ 482, el aporte mínimo mensual bordea los $ 85. El pago puede realizarse desde el exterior mediante plataformas bancarias, tarjetas de crédito o débito y sistemas de débito automático, lo que facilita la continuidad del vínculo con el sistema.

En cuanto a los beneficios, el IESS aclara que la cobertura de salud y demás prestaciones se brinda dentro del territorio ecuatoriano. Esto incluye atención médica para el afiliado y sus hijos menores de edad, acceso a pensión jubilar una vez cumplidos los requisitos, préstamos hipotecarios y auxilio de funerales. Para quienes planean viajar temporalmente al país, existe incluso la posibilidad de agendar citas médicas con anticipación, optimizando el uso del servicio durante estancias cortas.

Convenios internacionales que buscan fortalecerse

Más allá de la afiliación voluntaria, una alternativa clave para los migrantes son los convenios internacionales de seguridad social. A través de estos acuerdos, Ecuador permite la totalización de aportes realizados en el país y en el extranjero para acceder a prestaciones como jubilación, invalidez o montepío. Actualmente, el IESS mantiene convenios con países como España, Chile, Argentina, Colombia y Perú, y se han impulsado gestiones para ampliar estos acuerdos a otras naciones con alta presencia de ecuatorianos, como Estados Unidos e Italia.

Seguros complementarios en el exterior

Muchos ecuatorianos en el exterior optan por esquemas complementarios o alternativos al IESS. Entre ellos están la afiliación al sistema de seguridad social del país de residencia, los seguros privados de salud, los planes de ahorro previsional y las pensiones privadas. La decisión depende de factores como la estabilidad laboral, el tiempo de residencia fuera del país y las expectativas de retorno. En este escenario, informarse y comparar opciones resulta clave para garantizar protección social y financiera a largo plazo, incluso lejos del Ecuador.

