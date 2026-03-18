El uruguayo Jorge Drexler confirma concierto en Ecuador para el 2027

La nueva propuesta sonora de Drexler, basada en la lírica y el tambor, aterrizará en los escenarios ecuatorianos

El cantautor uruguayo Jorge Drexler marca el inicio de una nueva etapa musical con el lanzamiento de ‘Tacará’, su más reciente producción discográfica presentada el pasado 13 de marzo. Tras el estreno, el artista no ha perdido tiempo y confirmó el inicio de una ambiciosa gira homónima que busca llevar sus nuevos versos y sus clásicos infaltables por diversos escenarios del mundo.

Drexler utilizó sus redes sociales para compartir el entusiasmo desde su sala de ensayo, detallando que el tour arrancará este 10 de abril en Mendoza, Argentina. El recorrido de 2026 contempla paradas en Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala, Costa Rica y España.

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Cita con el público ecuatoriano

La planificación del músico se extiende hasta el próximo año. En febrero de 2027, la gira retomará fuerza con una primera parada en Lima, para luego aterrizar en suelo ecuatoriano. El artista aseguró que se reencontrará con sus seguidores en Quito el 16 de febrero, aunque el recinto específico para este espectáculo se confirmará en los próximos meses.

Esta nueva propuesta sonora, cuyo nombre nace de la contracción de la frase “estar acá”, se compone de 11 temas. En ellos, la lírica profunda y el ritmo del tambor se convierten en el eje central de una narrativa que promete cautivar tanto en el disco como en el directo.

Esencia sonora de 'Tacará'

El concepto del álbum, que juega con la fonética de la frase “estar acá”, se despliega a través de 11 canciones donde la palabra y el ritmo percusivo son los protagonistas absolutos. Esta nueva propuesta sonora de Jorge Drexler no solo marca un retorno a los escenarios tras el éxito de sus trabajos previos, sino que establece un diálogo íntimo con sus raíces rioplatenses, ofreciendo una experiencia de "presencia" que sus seguidores en Quito podrán testificar en febrero de 2027.

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