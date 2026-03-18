Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Jorge Drexler
El cantautor uruguayo Jorge Drexler anuncia su regreso a Ecuador con un esperado concierto en 2027.Instagram:@drexlerjorge

El uruguayo Jorge Drexler confirma concierto en Ecuador para el 2027

La nueva propuesta sonora de Drexler, basada en la lírica y el tambor, aterrizará en los escenarios ecuatorianos

El cantautor uruguayo Jorge Drexler marca el inicio de una nueva etapa musical con el lanzamiento de ‘Tacará’, su más reciente producción discográfica presentada el pasado 13 de marzo. Tras el estreno, el artista no ha perdido tiempo y confirmó el inicio de una ambiciosa gira homónima que busca llevar sus nuevos versos y sus clásicos infaltables por diversos escenarios del mundo.

Drexler utilizó sus redes sociales para compartir el entusiasmo desde su sala de ensayo, detallando que el tour arrancará este 10 de abril en Mendoza, Argentina. El recorrido de 2026 contempla paradas en Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala, Costa Rica y España.

RELACIONADAS
Arcangel se presentará entre julio y agosto del 2026 en Ecuador

Arcángel vende más de 50 mil entradas para su residencia en Ecuador: Precios y fechas

Leer más

Cita con el público ecuatoriano

La planificación del músico se extiende hasta el próximo año. En febrero de 2027, la gira retomará fuerza con una primera parada en Lima, para luego aterrizar en suelo ecuatoriano. El artista aseguró que se reencontrará con sus seguidores en Quito el 16 de febrero, aunque el recinto específico para este espectáculo se confirmará en los próximos meses.

Esta nueva propuesta sonora, cuyo nombre nace de la contracción de la frase “estar acá”, se compone de 11 temas. En ellos, la lírica profunda y el ritmo del tambor se convierten en el eje central de una narrativa que promete cautivar tanto en el disco como en el directo.

RELACIONADAS

Esencia sonora de 'Tacará'

El concepto del álbum, que juega con la fonética de la frase “estar acá”, se despliega a través de 11 canciones donde la palabra y el ritmo percusivo son los protagonistas absolutos. Esta nueva propuesta sonora de Jorge Drexler no solo marca un retorno a los escenarios tras el éxito de sus trabajos previos, sino que establece un diálogo íntimo con sus raíces rioplatenses, ofreciendo una experiencia de "presencia" que sus seguidores en Quito podrán testificar en febrero de 2027.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Sistema de recaudo para el transporte de Quito se estanca por falta de quórum

  2. Activa tus hormonas de la felicidad: hábitos diarios para mejorar tu salud mental

  3. Militares y policías en servicio pasivo serán parte de la seguridad en las cárceles

  4. Muros, zanjas y militares: el plan de Chile contra migración irregular

  5. Pablo Alborán recorre Quito y baila el ‘Juyayay’ en la Mitad del Mundo

LO MÁS VISTO

  1. Préstamos Quirografarios IESS 2026: Cómo solicitar el crédito con la nueva tasa

  2. Allanamientos en Ecuador: juristas advierten desvío de la figura legal

  3. Devolución del IVA 2026: ¿Por qué mi trámite digital aparece como 'pendiente'?

  4. Convocatorias 'Encuentra Empleo' marzo 2026: vacantes en sector público

  5. Adultos mayores y devolución del IVA: pasos para consultar pagos pendientes

Te recomendamos