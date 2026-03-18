Apple lanza los AirPods Max 2: más potencia, mejor sonido y chip H2

Esta segunda generación llega con mejoras internas clave que buscan redefinir la experiencia auditiva en su gama alta

Apple ha vuelto a poner el foco en su línea de audio premium. El pasado 16 de marzo, la compañía anunció oficialmente la segunda generación de sus audífonos over-ear, los AirPods Max 2, marcando su primera gran actualización desde el lanzamiento del modelo original en 2020.

En términos generales, esta nueva versión introduce mejoras internas enfocadas en el rendimiento y la experiencia sonora. Aunque el diseño se mantiene en gran medida similar, Apple apuesta por una evolución tecnológica que promete una cancelación de ruido más potente, funciones inteligentes más integradas y una calidad de audio más refinada frente a su predecesor.

Apple just dropped AirPods Max 2!



- New H2 chip

- 1.5x more effective ANC

- Support for 24-bit, 48kHz lossless audio



New Features: Adaptive Audio, Live Translation, Conversation Awareness, Voice Isolation.



Colors: Midnight, Starlight, Orange, Purple and Blue.



Price: $549 pic.twitter.com/x53HTzYJ5g — Shishir (@ShishirShelke1) March 16, 2026

Una evolución técnica impulsada por el chip H2

El principal salto de los AirPods Max 2 se encuentra en su interior; la incorporación del chip H2 (mismo que utiliza los AirPods Pro de segunda generación) permite optimizar múltiples aspectos del rendimiento, desde el procesamiento del sonido hasta la gestión de funciones inteligentes.

Gracias a este nuevo chip, Apple asegura una cancelación activa de ruido hasta un 50 % más efectiva en comparación con la generación anterior. Lo que se traduce también en una mayor capacidad para bloquear sonidos constantes como motores, tráfico o ruido ambiental, reforzando su uso en viajes o espacios concurridos.

La gama de colores incluye: medianoche, blanco estelar, naranja, morado y azul. apple

Los AirPods Max 2 ofrecen una experiencia totalmente inmersiva Eric Treski Director de marketing de Apple

A esto se suma el audio adaptativo, una función que ajusta automáticamente el nivel de cancelación según el entorno. En la práctica, permite filtrar ruidos de fondo mientras mantiene audibles elementos importantes como voces o anuncios, ofreciendo un equilibrio entre aislamiento y percepción del entorno.

Otra de las novedades es el reconocimiento de conversación, que reduce el volumen del contenido y activa el modo transparencia cuando el usuario comienza a hablar. Una vez finalizada la interacción, los audífonos retoman automáticamente su configuración anterior.

En el apartado sonoro, los AirPods Max 2 también incorporan un nuevo amplificador de alto rango, lo que apunta a una reproducción más limpia y precisa. Provocando una mejor separación de instrumentos y mayor fidelidad, especialmente en contenidos como música en alta calidad o experiencias de audio espacial.

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Además, Apple introduce funciones basadas en inteligencia como la traducción en tiempo real, pensadas para contextos de viaje o comunicación en distintos idiomas, ampliando así el uso más allá del entretenimiento.

Lanzamiento, estrategia y posicionamiento en la gama premium

Con esta actualización, Apple refuerza su presencia en el segmento de audio de alta gama, apostando por una evolución más técnica que estética. La compañía mantiene su estrategia de continuidad en diseño, mientras centra las mejoras en el ecosistema y la integración de hardware y software.

En cuanto a su disponibilidad, los AirPods Max 2 entrarán en fase de preventa el 25 de marzo, con un lanzamiento oficial previsto para inicios de abril. Este calendario sigue la lógica habitual de Apple, generando expectativa progresiva antes de su llegada al mercado; sin embargo dentro de su sitio web ya están dispobles todos los detalles técnicos y la posiblidad de compararlos con modelos previos como es costumbre.

Comparación de modelos previos de AirPods, disponible en el sitio oficial de Apple. apple

Respecto al precio, se ha oficializado la cifra de 549 doláres estadounidenses, al mantener el diseño original, pero la implementación del chip H2. Esto los posiciona como una opción dirigida a usuarios que buscan una experiencia de audio avanzada y profundamente integrada con el ecosistema de la compañía.

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