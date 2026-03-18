Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Equipo de Pablo Alborán en la Mitad del Mundo.
Equipo de Pablo Alborán en la Mitad del Mundo.Cortesía

Pablo Alborán recorre Quito y baila el ‘Juyayay’ en la Mitad del Mundo

El clip fue publicado en su cuenta de Instagram la noche del 17 de marzo y superó las 80 mil reproducciones

La llegada de Pablo Alborán a Ecuador marca uno de los momentos más comentados de su actual gira. El artista malagueño arribó al país el pasado domingo y, desde entonces, ha aprovechado su estadía para recorrer Quito y sus alrededores, atender compromisos con la prensa y afinar detalles de su tour KM0.

RELACIONADAS

Durante su paso por la capital, uno de los puntos obligatorios en su agenda fue la visita al monumento de la Mitad del Mundo, uno de los principales atractivos turísticos del país. El sitio es reconocido por permitir a los visitantes ubicarse sobre la línea ecuatorial, en el punto que divide los hemisferios norte y sur.

Lejos de limitarse a una visita protocolaria, Alborán compartió la experiencia junto a su equipo. El cantante, acompañado de sus músicos y staff técnico, registró el recorrido en video y protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral: todos bailaron el tema ‘Zapateando Juyayay’ en plena explanada del complejo turístico.

RELACIONADAS

El clip fue publicado en su cuenta de Instagram la noche del 17 de marzo y superó las 80 mil reproducciones durante su primera hora en la plataforma.

Junto al video, el artista escribió: “En esta gira estoy aprendiendo más que nunca que el hogar también está en las personas. Estos días Ecuador nos abraza con su magia, y solo puedo darle las gracias a la vida por el amor, el compañerismo y la belleza de compartir el camino con quienes hacen de cada viaje algo inolvidable”.

Fechas del tour KMO de Pablo Alborán en 2026

Marzo 2026

  • 19 de marzo – Quito (Ecuador)

  • 21 de marzo – Guayaquil (Ecuador)

  • 24 de marzo – Lima (Perú)

  • 27 de marzo – São Paulo (Brasil)

  • 28 de marzo – São Paulo (Brasil)

  • 31 de marzo – Zacatecas (México)

Abril 2026

  • 25 de abril – Lisboa (Portugal)

Mayo 2026

  • 02 de mayo – Bilbao (España)

  • 08 de mayo – Barcelona (España)

  • 21 de mayo – Madrid (España)

  • 22 de mayo – Madrid (España)

  • 30 de mayo – Valencia (España)

Junio 2026

  • 05 de junio – Murcia (España)

  • 06 de junio – Fuengirola (España)

  • 12 de junio – Sevilla (España)

  • 13 de junio – Tenerife (España)

  • 20 de junio – Zaragoza (España)

  • 21 de junio – Mérida (España)

  • 26 de junio – Granada (España)

Julio 2026

  • 04 de julio – A Coruña (España)

  • 09 de julio – Alicante (España)

  • 11 de julio – Mallorca (España)

  • 25 de julio – Roses (España)

Agosto 2026

  • 01 de agosto – Tarragona (España)

  • 07 de agosto – Las Palmas de Gran Canaria (España)

  • 08 de agosto – Santa Cruz de La Palma (España)

  • 13 de agosto – Chiclana de la Frontera (España)

  • 21 de agosto – Ciudad Real (España)

Octubre 2026

  • 08 de octubre – Ciudad de México (México)

  • 09 de octubre – Ciudad de México (México)

  • 10 de octubre – Querétaro (México)

  • 14 de octubre – Guadalajara (México)

  • 15 de octubre – Monterrey (México)

  • 17 de octubre – Puebla (México)

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Sistema de recaudo para el transporte de Quito se estanca por falta de quórum

  2. Activa tus hormonas de la felicidad: hábitos diarios para mejorar tu salud mental

  3. Militares y policías en servicio pasivo serán parte de la seguridad en las cárceles

  4. Muros, zanjas y militares: el plan de Chile contra migración irregular

  5. Pablo Alborán recorre Quito y baila el ‘Juyayay’ en la Mitad del Mundo

LO MÁS VISTO

  1. Préstamos Quirografarios IESS 2026: Cómo solicitar el crédito con la nueva tasa

  2. Allanamientos en Ecuador: juristas advierten desvío de la figura legal

  3. Devolución del IVA 2026: ¿Por qué mi trámite digital aparece como 'pendiente'?

  4. Convocatorias 'Encuentra Empleo' marzo 2026: vacantes en sector público

  5. Adultos mayores y devolución del IVA: pasos para consultar pagos pendientes

Te recomendamos