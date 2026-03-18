Pablo Alborán recorre Quito y baila el ‘Juyayay’ en la Mitad del Mundo

El clip fue publicado en su cuenta de Instagram la noche del 17 de marzo y superó las 80 mil reproducciones

La llegada de Pablo Alborán a Ecuador marca uno de los momentos más comentados de su actual gira. El artista malagueño arribó al país el pasado domingo y, desde entonces, ha aprovechado su estadía para recorrer Quito y sus alrededores, atender compromisos con la prensa y afinar detalles de su tour KM0.

Durante su paso por la capital, uno de los puntos obligatorios en su agenda fue la visita al monumento de la Mitad del Mundo, uno de los principales atractivos turísticos del país. El sitio es reconocido por permitir a los visitantes ubicarse sobre la línea ecuatorial, en el punto que divide los hemisferios norte y sur.

Lejos de limitarse a una visita protocolaria, Alborán compartió la experiencia junto a su equipo. El cantante, acompañado de sus músicos y staff técnico, registró el recorrido en video y protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral: todos bailaron el tema ‘Zapateando Juyayay’ en plena explanada del complejo turístico.

El clip fue publicado en su cuenta de Instagram la noche del 17 de marzo y superó las 80 mil reproducciones durante su primera hora en la plataforma.

Junto al video, el artista escribió: “En esta gira estoy aprendiendo más que nunca que el hogar también está en las personas. Estos días Ecuador nos abraza con su magia, y solo puedo darle las gracias a la vida por el amor, el compañerismo y la belleza de compartir el camino con quienes hacen de cada viaje algo inolvidable”.

Fechas del tour KMO de Pablo Alborán en 2026

Marzo 2026

19 de marzo – Quito (Ecuador)

21 de marzo – Guayaquil (Ecuador)

24 de marzo – Lima (Perú)

27 de marzo – São Paulo (Brasil)

28 de marzo – São Paulo (Brasil)

31 de marzo – Zacatecas (México)

Abril 2026

25 de abril – Lisboa (Portugal)

Mayo 2026

02 de mayo – Bilbao (España)

08 de mayo – Barcelona (España)

21 de mayo – Madrid (España)

22 de mayo – Madrid (España)

30 de mayo – Valencia (España)

Junio 2026

05 de junio – Murcia (España)

06 de junio – Fuengirola (España)

12 de junio – Sevilla (España)

13 de junio – Tenerife (España)

20 de junio – Zaragoza (España)

21 de junio – Mérida (España)

26 de junio – Granada (España)

Julio 2026

04 de julio – A Coruña (España)

09 de julio – Alicante (España)

11 de julio – Mallorca (España)

25 de julio – Roses (España)

Agosto 2026

01 de agosto – Tarragona (España)

07 de agosto – Las Palmas de Gran Canaria (España)

08 de agosto – Santa Cruz de La Palma (España)

13 de agosto – Chiclana de la Frontera (España)

21 de agosto – Ciudad Real (España)

Octubre 2026

08 de octubre – Ciudad de México (México)

09 de octubre – Ciudad de México (México)

10 de octubre – Querétaro (México)

14 de octubre – Guadalajara (México)

15 de octubre – Monterrey (México)

17 de octubre – Puebla (México)

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