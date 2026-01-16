Ecuador y Japón avanzan en acuerdo EPA

Como parte del plan, se acordó la creación de un Comité Comercial

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, y el vicecanciller de Asuntos Exteriores de Japón, Iwao Horii, se reunieron en Quito como parte del avance de la negociación de un Acuerdo de Asociación Económica (EPA) para fortalecer el comercio bilateral e inversiones entre ambos países.

Como resultado de la reunión, Japón propuso y Ecuador aceptó crear un ‘Comité Conjunto Económico y Comercial’ que funcionaría como espacio de trabajo para avanzar formalmente en las negociaciones del futuro acuerdo comercial, según detalló el Gobierno Nacional, a través de sus plataformas informativas.

Este encuentro fue parte de una negociación estructurada a través de la que se pretende lograr un acuerdo comercial a futuro. Allá apunta Ecuador para abrirse más campo en la exportación y para que muchos bienes japoneses entren al país con aranceles reducidos o eliminados, lo que tiende a bajar sus precios al consumidor ecuatoriano.

Beneficios de un Acuerdo Comercial

Con un acuerdo comercial con esa potencia asiática, los ecuatorianos contarían, por ejemplo, con una reducción de precios en productos japoneses como automóviles y partes automotrices; maquinaria y equipos industriales; equipos y aparatos médicos; productos farmacéuticos e insumos tecnológicos y electrónicos. Asimismo, un acuerdo comercial potenciaría las ventas en Japón de productos ecuatorianos como camarón, brócoli, banano, cacao y flores.

Con 123 millones de habitantes, Japón es uno de los mercados más grandes y relevantes del mundo para exportadores. Aunque Ecuador exporta mucho menos que las grandes potencias, Japón representa un mercado de alto poder adquisitivo y demanda estable para productos de mayor valor agregado.

