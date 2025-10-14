Amazon contratará a 250.000 trabajadores para la temporada navideña 2025

Con esta medida, el gigante de comercio electrónico se prepara para atender un aumento de la demanda en Navidad

El gigante de comercio electrónico informó el mes pasado que está invirtiendo más de $ 1.000 millones para aumentar los salarios y otros gastos.

El movimiento comercial que genera la temporada navideña obliga a la multinacional Amazon a prepararse para atender una mayor demanda de pedidos, desde varios países del mundo. Ante esta realidad, la firma tiene planificado incorporar por tercer año consecutivo más personal.

Te puede interesar Loma Larga: tres opciones de reclamo contra el Estado

Para atender el aumento de pedidos, que ocurre regularmente en esta temporada, Amazon anunció el 13 de octubre de 2025 que tiene planificado contratar a 250,000 trabajadores para incorporarlos a sus redes de cumplimiento y transporte en los Estados Unidos. Esta cifra es similar a la de los últimos dos años, detalló Forbes México.

RELACIONADAS Daniel Noboa quita el cobro por recolección de basura de las planillas eléctricas

Este anuncio, sin embargo, se conoció en medio de preocupaciones de que los compradores estadounidenses serán cautelosos en sus gastos en esta época festiva para estar preparados ante el impacto de las políticas arancelarias implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Mientras tanto, especialistas advierten que los últimos aranceles de Trump sobre las importaciones chinas tendrán un impacto limitado en las ventas navideñas, ya que la mayor parte del inventario ya está en el país.

En este sentido, la firma de datos Adobe Analytics presentó el 6 de octubre de 2025 un informe en el que proyectó que las ventas en línea de las fiestas navideñas de Estados Unidos crecerán a un ritmo más lento este año, aunque se espera que el comercio electrónico eclipse el crecimiento general de las ventas.

El precio del oro se dispara; la onza ya supera los $ 4.000 Leer más

La expectativa de las ventas navideñas

Adobe Analytics prevé una temporada navideña 2025 con récord de gasto online: $ 253.400 millones, un 5,3 % interanual más. El pico sería Cyber Monday, con $14.200 millones en ventas; y Cyber Week (jueves a lunes) concentraría $43.700 millones del total.

Los descuentos seguirán agresivos -especialmente en electrónica- y la IA ganará peso como motor de descubrimiento y tráfico hacia las tiendas.

El móvil dominará las compras: 56,1 % de las ventas se harían desde smartphones (unos $142.7000 millones). También crecerá el “compra ahora, paga después”, que alcanzaría $20.200 millones (alrededor del 8 % del gasto).

¿Hay dinero para la propuesta de Daniel Noboa de anticipar el décimo tercer sueldo? Leer más

¿Cuánto te paga Amazon por trabajar?



Amazon tiene previsto contratar también empleados a tiempo completo y parcial a $ 23 por hora con beneficios

Mientras tanto, los trabajadores de temporada ganarán un salario promedio de más de $ 19 por hora.

El gigante de comercio electrónico informó el mes pasado que está invirtiendo más de $ 1.000 millones para aumentar los salarios y reducir los costos de atención médica para los empleados de transporte y cumplimiento de Estados Unidos.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ