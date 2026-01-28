Petro propone alianza regional contra el narco y Noboa guarda distancia

Tensión entre Daniel Noboa y Gustavo Petro marca el Foro de la CAF en Panamá

En el marco del Foro Económico Internacional de la CAF en Panamá, la relación entre Colombia y Ecuador evidenció una fractura profunda. Mientras el presidente Gustavo Petro extendió una invitación abierta al diálogo para enfrentar el crimen organizado, el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, mantuvo una postura de hermetismo, ignorando las menciones de su homólogo en un escenario de creciente distanciamiento bilateral.

Petro propone un frente unido contra la "multinacional del narcotráfico"

Desde el estrado, Gustavo Petro abogó por una visión de integración regional para combatir el tráfico de drogas, al que calificó como una estructura criminal global que trasciende fronteras. Petro se dirigió directamente a Noboa para explicar que el problema no es local, sino una red compuesta por diversas nacionalidades que opera en toda la región.

"La cocaína que se mueve en nuestras fronteras no es solo de mafias colombianas; es una multinacional con actores de todo el mundo", afirmó Petro. El mandatario colombiano instó a reabrir los canales de comunicación y propuso la creación de un tribunal de justicia regional contra el narcotráfico, enfatizando que la solución radica en la cooperación y no en el conflicto entre naciones vecinas.

El silencio de Noboa: Soberanía y enfoque en la seguridad interna

A pesar de la interpelación directa de Petro, Daniel Noboa optó por un discurso centrado estrictamente en su agenda de seguridad nacional. Sin mencionar al presidente colombiano, Noboa reafirmó su política de "mano dura", centrando sus palabras en la privación de la libertad para los criminales y la defensa de la dignidad ecuatoriana.

Noboa describió a los delincuentes como sujetos que transitan entre países causando caos, pero evitó recoger la propuesta de inteligencia conjunta de Bogotá. En su lugar, apeló a una narrativa nacionalista, asegurando que su país no se mantendrá "de rodillas" y priorizando el castigo individual sobre la integración política regional propuesta por su vecino.

Una crisis que trasciende el discurso: Aranceles y silencio ministerial

Este desencuentro es el reflejo de una crisis que ya afecta el comercio y la cooperación militar. Ecuador ha implementado una tasa de seguridad del 30 % a productos colombianos, justificándola en un supuesto abandono de la vigilancia fronteriza por parte de Colombia.

No obstante, desde Bogotá se desmienten estas acusaciones. El Ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, señaló que cuentan con 14.000 efectivos en la zona y lamentó la falta de respuesta de su par ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo. Según Sánchez, la ruptura de la comunicación política beneficia únicamente a las estructuras criminales, mientras que la cooperación técnica sobrevive apenas a nivel de mandos militares.

