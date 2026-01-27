Tres asambleístas instan a Noboa a que dialogue con Colombia

Legisladores dicen que las medidas de Noboa y el cierre de pasos fronterizos ponen en riesgo la estabilidad de la frontera

Los asambleístas Pablo Jurado, de Imbabura; Juan Gonzaga, de Sucumbíos; y Cristian Benavides, del Carchi, emitieron una carta este 27 de enero de 2026 en la que hicieron un llamado al presidente Daniel Noboa a que mantenga un diálogo con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, para "la resolución de las diferencias" entre los dos países, después de que ambos gobiernos anunciaron la imposición de tasas arancelarias a los productos que se comercializan entre los territorios vecinos.

En una carta, los tres legisladores de las provincias limítrofes señalaron que los cierres de los pasos fronterizos "han afectado a las poblaciones rurales de ambos países", mientras que las tasas arancelarias dañan "de manera directa al sector del transporte, a la cadena logística y productiva, y generan impactos negativos que trascienden lo gubernamental".

Por ello, instaron a los gobiernos de Noboa y Petro a "restablecer los canales diplomáticos y técnicos y a revisar las medidas adoptadas". Consideran que así evitarán que las disposiciones de ambos países "golpeen principalmente a familias trabajadoras, pequeños y medianos empresarios", así como a los ciudadanos que dependen del comercio binacional.

Tasa arancelaria de Noboa para Colombia

El pronunciamiento de los parlamentarios locales se registra a puertas de que entre en vigencia la disposición de Noboa de cobrar una tasa arancelaria del 30% a los productos colombianos que ingresan a Ecuador, cuya medida generó que el Gobierno de Gustavo Petro imponga un arancel igual a 20 productos ecuatorianos.

Jurado, Gonzaga y Benavides, los legisladores firmantes de la misiva, pidieron que el diálogo se efectúe "con apego a la normativa transnacional, los acuerdos comerciales vigentes y los principios de integración regional".

