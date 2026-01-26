Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

Arroz ecuatoriano en cosecha
Durante el mes de veto terrestre, el arroz ecuatoriano podrá continuar ingresando por puertos y aeropuertos colombianos, aunque con mayores costos logísticos.Edgar Romero / Expreso

Colombia prohíbe por 30 días ingreso terrestre de arroz local tras escalada comercial

La medida afecta 65.000 toneladas anuales que exporta Ecuador por tierra

Colombia suspendió por 30 días hábiles el ingreso terrestre de arroz ecuatoriano pero mantuvo abiertas las rutas marítima y aérea, una medida considerablemente más flexible que los aranceles del 30% impuestos a otros 73 productos ecuatorianos. La decisión reconoce implícitamente la dependencia colombiana del grano nacional.

RELACIONADAS

El decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, difundido hoy, establece que la restricción es temporal y afecta únicamente los cruces terrestres por Ipiales y Puerto Asís, principales puntos de exportación del grano ecuatoriano hacia Colombia.

La ministra de Economía, Sariha Moya

Ecuador recibió ofertas por $4.605 millones para recomprar bonos de deuda externa

Leer más

Durante el mes de veto terrestre, el arroz ecuatoriano podrá continuar ingresando por puertos y aeropuertos colombianos, aunque con mayores costos logísticos que impactarán las 65.000 toneladas anuales exportadas formalmente.

Alto déficit de arroz en Colombia

El documento oficial revela que Colombia redujo su área arrocera de 452.872 hectáreas en 2024 a 417.566 hectáreas en el primer semestre de 2025. Pese a la menor oferta, el precio del arroz paddy verde cayó 17,1%, de $1.690.863 por tonelada en 2024 a $1.402.300 en 2025, según datos de la Federación de Arroceros de Colombia (Fedearroz).

"Colombia tiene un déficit de 250.000 toneladas anuales de arroz, aproximadamente un mes de consumo que no pueden abastecer", explicó José Luis García, coordinador del Comité de Defensa del Agricultor.

García reveló que el conflicto trasciende las acusaciones de contrabando de Fedearroz. Según el dirigente, el problema radica en la informalidad del comercio arrocero ecuatoriano.

"El arroz se vende con marcas genéricas como oso, conejo o flor, sin identificar la piladora procesadora, tipo de grano ni trazabilidad del producto", denunció García, quien añadió que esta informalidad permite manejos irregulares en efectivo.

RELACIONADAS

Entre las prácticas denunciadas están el cobro por 230 libras cuando se entregan 200, y pagos por debajo de los precios oficiales de $34 por quintal de grano corto y $36 por grano largo.

oro

El oro supera por primera vez los $ 5.000 por onza: efectos en la economía de Ecuador

Leer más

El sector enfrenta además el incumplimiento gubernamental. El Estado ecuatoriano prometió $10 millones para compras a precio oficial, pero solo desembolsó $5 millones. Las industrias beneficiarias tampoco están pagando los precios establecidos.

La crisis se agrava porque está próximo a vencer el memorándum de entendimiento firmado durante el gobierno de Lenín Moreno, que permite exportar hasta 106.000 toneladas anuales de arroz.

La medida forma parte de la escalada comercial iniciada cuando Ecuador anunció el martes pasado una "tasa de seguridad" del 30% a importaciones colombianas por supuesta falta de cooperación en narcotráfico. Colombia respondió con aranceles recíprocos a 73 productos ecuatorianos valorados en más de $250 millones.

Los cantones arroceros de Guayas —Daule, Salitre, Samborondón, Santa Lucía, Palestina y Yaguachi— donde la economía depende casi exclusivamente de este monocultivo, enfrentarían un colapso si se mantienen las restricciones.

Los productores anunciaron protestas inminentes en Guayas y Los Ríos, exigiendo al gobierno una solución urgente antes de perder definitivamente el principal mercado externo del arroz nacional.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Proyecto arqueológico recupera 21 kilómetros del Qhapaq Ñan en Quilanga

  2. Colombia prohíbe por 30 días ingreso terrestre de arroz local tras escalada comercial

  3. Oscar 2026: Dónde ver las películas nominadas en streaming

  4. Toronto colapsa: 60 centímetros de nieve paralizan la mayor ciudad de Canadá

  5. Darío Benedetto y el temor a otro fichaje fallido en Barcelona SC

LO MÁS VISTO

  1. Colombia cierra sus puertas y el arroz de Ecuador queda a la intemperie

  2. El pingüino que camina solo hacia las montañas: la historia detrás del video viral

  3. Noche Amarilla 2026: cuánto cuestan las entradas y qué artistas se presentarán

  4. El sueño de construir un Guayaquil metropolitano para fomentar su desarrollo al 2050

  5. Educación anuncia el calendario escolar 2026: fechas de inicio y cierre de clases

Te recomendamos