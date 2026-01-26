Colombia prohíbe por 30 días ingreso terrestre de arroz local tras escalada comercial

Durante el mes de veto terrestre, el arroz ecuatoriano podrá continuar ingresando por puertos y aeropuertos colombianos, aunque con mayores costos logísticos.

Colombia suspendió por 30 días hábiles el ingreso terrestre de arroz ecuatoriano pero mantuvo abiertas las rutas marítima y aérea, una medida considerablemente más flexible que los aranceles del 30% impuestos a otros 73 productos ecuatorianos. La decisión reconoce implícitamente la dependencia colombiana del grano nacional.

El decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, difundido hoy, establece que la restricción es temporal y afecta únicamente los cruces terrestres por Ipiales y Puerto Asís, principales puntos de exportación del grano ecuatoriano hacia Colombia.

Durante el mes de veto terrestre, el arroz ecuatoriano podrá continuar ingresando por puertos y aeropuertos colombianos, aunque con mayores costos logísticos que impactarán las 65.000 toneladas anuales exportadas formalmente.

Alto déficit de arroz en Colombia

El documento oficial revela que Colombia redujo su área arrocera de 452.872 hectáreas en 2024 a 417.566 hectáreas en el primer semestre de 2025. Pese a la menor oferta, el precio del arroz paddy verde cayó 17,1%, de $1.690.863 por tonelada en 2024 a $1.402.300 en 2025, según datos de la Federación de Arroceros de Colombia (Fedearroz).

"Colombia tiene un déficit de 250.000 toneladas anuales de arroz, aproximadamente un mes de consumo que no pueden abastecer", explicó José Luis García, coordinador del Comité de Defensa del Agricultor.

García reveló que el conflicto trasciende las acusaciones de contrabando de Fedearroz. Según el dirigente, el problema radica en la informalidad del comercio arrocero ecuatoriano.

"El arroz se vende con marcas genéricas como oso, conejo o flor, sin identificar la piladora procesadora, tipo de grano ni trazabilidad del producto", denunció García, quien añadió que esta informalidad permite manejos irregulares en efectivo.

Entre las prácticas denunciadas están el cobro por 230 libras cuando se entregan 200, y pagos por debajo de los precios oficiales de $34 por quintal de grano corto y $36 por grano largo.

El sector enfrenta además el incumplimiento gubernamental. El Estado ecuatoriano prometió $10 millones para compras a precio oficial, pero solo desembolsó $5 millones. Las industrias beneficiarias tampoco están pagando los precios establecidos.

La crisis se agrava porque está próximo a vencer el memorándum de entendimiento firmado durante el gobierno de Lenín Moreno, que permite exportar hasta 106.000 toneladas anuales de arroz.

La medida forma parte de la escalada comercial iniciada cuando Ecuador anunció el martes pasado una "tasa de seguridad" del 30% a importaciones colombianas por supuesta falta de cooperación en narcotráfico. Colombia respondió con aranceles recíprocos a 73 productos ecuatorianos valorados en más de $250 millones.

Los cantones arroceros de Guayas —Daule, Salitre, Samborondón, Santa Lucía, Palestina y Yaguachi— donde la economía depende casi exclusivamente de este monocultivo, enfrentarían un colapso si se mantienen las restricciones.

Los productores anunciaron protestas inminentes en Guayas y Los Ríos, exigiendo al gobierno una solución urgente antes de perder definitivamente el principal mercado externo del arroz nacional.

