Congestión en Rumichaca: exportadores aceleran envíos por arancel del 30 %

Las empresas exportadoras de Ecuador y Colombia despachan lo más que puedan sus productos hasta antes del 1 de febrero

La cantidad de camiones de carga que pasan a diario por el puente Rumichaca se ha duplicado este 6 de enero, al punto de ralentizar la fluidez del transporte. Esto se da cuando faltan cinco días para que entre en vigencia la tasa arancelaria del 30 % que impuso Ecuador a varios productos colombianos y que replicó Colombia, con el mismo gravamen, a productos ecuatorianos.

Así lo dice a EXPRESO el presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, Nelson Cano, quien explica que, desde el anuncio de la nueva tasa arancelaria, las empresas exportadoras desde ambos lados han acelerado el paso de los productos, sacando las reservas de las bodegas para evitar pagar el nuevo tributo.

El pasado 21 de enero, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció desde Davos que Ecuador aplicaría un arancel del 30 %, denominado “tasa de seguridad”, a las importaciones provenientes de Colombia a partir del 1 de febrero. El mandatario justificó la medida alegando falta de cooperación colombiana en temas de seguridad y narcotráfico en la frontera. Como respuesta a esa imposición, Colombia impuso aranceles recíprocos del 30 % a productos ecuatorianos, iniciando un conflicto comercial.

La medida afectaría a productos agrícolas como arroz, aceite de palma, plátano, cacao, conservas de atún y madera que Ecuador exporta a Colombia. Pero también estarían afectados productos como maquillaje, azúcar, plásticos, autopartes de vehículos, químicos y farmacéuticos que Colombia vende a Ecuador.

“Estamos viendo un gran congestionamiento en el puente Rumichaca de ida y vuelta, por entrar antes del 1 de febrero. Este conflicto comercial afectaría a cientos de comerciantes y nos traería muchas pérdidas económicas”, mencionó Cano.

Un gravamen que reforzaría al contrabando

Además del apuro de los transportistas por pasar sus productos antes de que llegue febrero, desde la asociación de comerciantes de Carchi y de Imbabura, desde el lado de Ecuador, y desde los comerciantes de Nariño, desde Colombia, a través de cartas y recomendaciones, también aceleran un llamado al diálogo diplomático entre las dos naciones, según menciona a EXPRESO, el presidente de la Cámara de Comercio de Carchi, Bayardo Martínez.

El vocero indica que el nuevo arancel solo duplicaría los pasos informales entre Ecuador y Colombia, que hasta ahora son 60. “Y por ahí se duplicaría el contrabando de armas y drogas”, añade.

“Pero en la frontera (para frenar la inseguridad) no solo se necesita presencia militar, también es necesario que llegue la obra social, algo que el presidente de Ecuador no ha hecho”, concluye Martínez.

