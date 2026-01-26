Ecuador eleva un 900 % la tarifa para transportar crudo de Colombia por oleoductos

El crudo colombiano es transportado por los oleoductos del SOTE y del OCP, informó el Ministerio de Energía y de Ambiente

Ecuador aplicará una nueva tarifa al transporte de crudo colombiano que circula por su infraestructura petrolera, como parte de las medidas de reciprocidad adoptadas en medio de la escalada de tensiones comerciales y energéticas con Colombia.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, informó el 22 de enero de 2026 que el ajuste tarifario se aplicará al crudo de origen colombiano que utiliza el Oleoducto de Crudos Pesados, bajo el principio de reciprocidad frente a decisiones recientes adoptadas por el país vecino. Colombia suspendió desde el 22 de enero de 2026 la venta de energía para Ecuador argumentando razones técnicas.

El Ministerio de Energía y Minas de Colombia tomó esta decisión luego de que el presidente Daniel Noboa anunció el 21 de enero de 2026 que aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones que provienen del vecino país. Aunque la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador aclaró que el servicio de transporte de crudo, las donaciones y la electricidad estaban exentas de esta imposición.

La ARCH modificó la tarifa para el transporte de crudo de Colombia

En “reciprocidad” a las medidas tomadas por Colombia, la ministra de Ambiente y Energía informó este 26 de enero que se elevó la tarifa para el transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Ecuatoriano (SOTE). No detalló si aplica para el uso del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

Colombia suspende venta de energía a Ecuador desde este 22 de enero de 2026 Leer más

“Hay que hacerles entender que yo también te estoy dando un servicio, que es importantísimo para Ecopetrol y las empresas colombianas”, refirió Manzano.

La funcionaria detalló la resolución del Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) emitió la resolución el 23 de enero de 2026. En este insumo, según Manzano, se estableció que “de pagar alrededor de $3 por pasar por el SOTE, se subió a $30”. Esto significa un alza del 900 %.

La tarifa fue tomada con base en una decisión “técnica, legal, responsable. Y también con un mensaje importante para Colombia”, precisó la ministra de Ambiente y Energía.

Además, argumentó que para los “usuarios extranjeros el servicio estará sujeto a la disponibilidad y oportunidad”.

RELACIONADAS Petroecuador cerró 2025 con menor producción petrolera y mayor gasto

En promedio, Ecopetrol transporta alrededor de 12.000 barriles de crudo por el SOTE. Mientras tanto, el OCP es usado por firmas privadas que operan en el sur del país vecino. En promedio, son entre 7.000 y 12.000 barriles al día.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ