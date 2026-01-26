Ecuador recibió ofertas por $4.605 millones para recomprar bonos de deuda externa

La ministra Sariha Moya había expresado confianza en lograr tasas por debajo del 10% para los nuevos instrumentos.

Tras una semana de expectativa en los mercados financieros internacionales, Ecuador despejó las dudas sobre la acogida que tendría su propuesta de recompra de deuda. Según un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas, la respuesta superó las proyecciones iniciales: el Gobierno recibió ofertas por $4.605 millones de tenedores dispuestos a vender sus bonos soberanos con vencimiento en 2030 y 2035.

Según esta cartera, los bonos 2030 tuvieron la mayor acogida. El 81,62% de los tenedores de esta serie aceptó la oferta del Gobierno, lo que equivale a papeles por $2.482 millones del total en circulación. Los títulos con vencimiento en 2035 registraron menor participación. Solo el 32,65% de los tenedores se sumó a la propuesta, correspondiente a $2.122 millones.

La propuesta inicial establecía que Ecuador ofrecería comprar bonos del 2030 al 100% de su valor y del 2035 al 90%, priorizando los de menor plazo. Bloomberg había reportado que el país buscaba una venta de hasta $4.000 millones en nuevos bonos para financiar la recompra, superando la estimación inicial de $3.000 millones proyectada en el Presupuesto General del Estado 2026.

El proceso arrancó el 16 de enero cuando el país anunció su estrategia dual para manejar la deuda externa: lanzar un "debt tender offer" para recomprar bonos existentes y preparar el retorno a los mercados internacionales. La urgencia surgía de los vencimientos inmediatos derivados de la reestructuración de deuda de 2020, con el Gobierno enfrentando pagos de alrededor de $400 millones en amortizaciones este mes.

Para pagar la recompra, Ecuador aplicará un "canje indirecto". La operación depende principalmente del cierre exitoso de una nueva emisión de bonos del Estado en el mercado internacional. Con estos nuevos títulos, el país retirará la deuda que vence en 2030, que era la más costosa. El saldo restante se cubrirá con recursos de la caja fiscal.

La estrategia busca extender plazos de pago significativamente, con nuevos bonos que tendrían vencimientos hasta 2040 o 2045. El mercado ha recibido favorablemente la iniciativa, respaldado por la mejora del programa con el Fondo Monetario Internacional y el entorno de mayor previsibilidad fiscal.

Riesgo país ayuda

El riesgo país cayó de 495 puntos el 14 de enero a 446 puntos el 23 de enero, reflejando la confianza de los inversionistas en la estrategia gubernamental. La ministra Sariha Moya había expresado confianza en lograr tasas por debajo del 10% para los nuevos instrumentos, mejorando el 10,75% conseguido en la última emisión de 2019. Bank of America y Citigroup coordinan la transacción como bancos colocadores principales.

Según esta cartera de Estado, el 27 de enero, el Ejecutivo anunciará cuánto del monto ofrecido aceptará comprar y si aplicará prorrateo. También revelará las tasas de interés y plazos de los nuevos bonos. La liquidación oficial se realizará el 29 de enero.

La operación marca el regreso de Ecuador a los mercados internacionales de deuda, tras siete años de ausencia desde su última emisión en 2019.

