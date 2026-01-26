Zion, artista invitado de la Noche Amarilla 2026, fue detenido en Puerto Rico

A solo días de su esperado show en la Noche Amarilla, el cantante puertorriqueño Zion enfrentó un contratiempo legal. Félix Gerardo Ortiz Torres, nombre real del artista, fue detenido el pasado domingo 25 de enero de 2026 por la noche mientras conducía en la autopista PR-66, en el municipio de Río Grande, al noreste de Puerto Rico.

Según informó la Policía, agentes del Distrito de Río Grande observaron una camioneta RAM 1500 negra del 2023 circulando de manera irregular, motivo por el cual procedieron a detener al intérprete.

Los resultados del test de alcoholemia

Zion, de 44 años, fue trasladado a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas en Fajardo, donde se le realizó un examen de alcoholemia, indican que el mismo arrojó un resultado de 0.27%. Este nivel supera el límite legal permitido en Puerto Rico, que es de 0.10%, superando por 0.17% el máximo legal y abriendo la posibilidad de imputación de cargos.

Las autoridades señalaron que “el caso de Zion será revisado por el fiscal de turno, quien decidirá qué cargos presentar en las próximas horas”. Hasta el momento, no se ha confirmado si el cantante quedó en libertad bajo fianza o deberá comparecer ante un juez.

¿Cómo afecta esto a la Noche Amarilla?

La detención ocurre justo antes de la presentación de Zion en la Noche Amarilla, evento que marca el inicio del año deportivo de Barcelona Sporting Club (BSC) y que se realizará el 31 de enero de 2026 en el Estadio Monumental. Por ahora, se desconoce si la situación legal del artista impedirá su participación en el espectáculo.

El evento es uno de los más esperados por los hinchas 'canarios', quienes suelen congregarse en gran número para disfrutar de la inauguración del año deportivo. La ausencia de Zion sería un golpe mediático y emocional para los fanáticos que esperaban verlo en vivo.

La #NocheAmarilla2026 se vive con Zion 💛



Una noche única llena de historia. Muy pronto, más anuncios. ✨#VuelveLaPasión pic.twitter.com/7f7sYhzWx1 — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) January 20, 2026

Próximos pasos legales

El procedimiento continuará bajo la supervisión del fiscal de turno, quien definirá los cargos contra Félix Gerardo Ortiz Torres. Dependiendo de la decisión judicial, Zion podría enfrentar multas, suspensión de su licencia de conducir o incluso comparecencias ante un tribunal.

Por su parte, el equipo organizador de la Noche Amarilla aún no se ha pronunciado sobre este suceso.

