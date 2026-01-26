Natalie Portman condena a ICE: "Están siendo abusivos y totalitarios"

En el marco del Festival de Cine de Sundance, las actrices Natalie Portman y Jenna Ortega utilizaron su plataforma este sábado 24 de enero para denunciar la escalada de violencia y los presuntos abusos cometidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Sus declaraciones ocurren en un clima de profunda tensión nacional, tras la muerte de un ciudadano a manos de agentes federales en Minneapolis.

Visiblemente conmovida y portando un distintivo con la consigna “fuera ICE”, Portman calificó la situación actual como devastadora. “El gobierno federal y el ICE, en particular, están siendo muy abusivos y totalitarios. Es absolutamente indignante y tiene que parar”, sentenció la ganadora del Oscar. No obstante, rescató la respuesta social ante la crisis: “Se siente como si los ciudadanos estadounidenses fueran en este momento las mejores personas del mundo, apoyándose unos a otros y defendiendo su libertad”.

Contraste entre el glamour y la tragedia

Por su parte, la actriz de ascendencia mexicana Jenna Ortega expresó la dificultad de participar en eventos de gala mientras el país atraviesa una crisis de derechos humanos. “Es difícil estar en un lugar así con estos bonitos atuendos y hablando de cine, cuando algo tan horrible está pasando justo a nuestro lado”, confesó Ortega, quien acompaña a Portman en la promoción de su cinta The Gallerist.

La joven actriz también cuestionó la narrativa oficial del Departamento de Seguridad Nacional sobre la muerte del enfermero Alex Pretti. Aunque las autoridades afirman que el fallecido portaba un arma semiautomática, Ortega señaló que los registros audiovisuales ciudadanos contradicen dicha versión. “La falta de una resolución real o de algún tipo de sanción contra los agentes es increíblemente aterradora y decepcionante”, añadió.

'The Gallerist' y el fin de una era en Sundance

Pese al tono sombrío de sus denuncias, las actrices cumplieron con la presentación de The Gallerist, una comedia negra de suspenso dirigida por Cathy Yan. En el filme, Portman interpreta a Polina Polinski, una ambiciosa galerista que navega las complejidades del arte contemporáneo. El elenco también cuenta con la participación de la estrella británica Charli XCX.

Esta edición de Sundance, que se extenderá hasta el 1 de febrero, marca un hito histórico: es el último año que el festival se celebra en Park City antes de su traslado definitivo a Boulder, Colorado, tras cuatro décadas de tradición en las montañas de Utah.

Minneapolis: Epicentro de la indignación nacional

La protesta de las actrices tiene su origen en el reciente fallecimiento de Alex Pretti, un enfermero de 37 años que murió por disparos de agentes federales el pasado sábado. Según testigos, Pretti intentaba mediar entre los oficiales migratorios y un grupo de ciudadanos que se manifestaba contra un operativo.

Una residente local se arrodilla y llora mientras visita un monumento improvisado en la zona donde Alex Pretti fue asesinado a tiros por agentes federales de inmigración en Mineápolis. ROBERTO SCHMIDT / AFP

El caso de Pretti no es un hecho aislado. Se trata del segundo incidente letal en Minneapolis en menos de tres semanas, sumándose al fallecimiento de Renee Good el pasado 7 de enero en circunstancias similares. Esta recurrencia ha desatado una oleada de críticas sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades federales, un movimiento que tanto Portman como Ortega respaldaron firmemente durante su estancia en el festival.

