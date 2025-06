Famosos contra las políticas y redadas migratorias de Donald Trump

Tras cinco días consecutivos de protestas en Los Ángeles, California, miles de personas han salido a las calles en respaldo a la comunidad indocumentada en Estados Unidos, denunciando las redadas masivas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en barrios predominantemente latinos.

RELACIONADAS Analizan demandar a Trump por desplegar militares en California

En respuesta a esta creciente ola de manifestaciones, el presidente Donald Trump ha ordenado la movilización de más de 4.000 agentes de la Guardia Nacional y 700 marines para contener las protestas. Según reportes locales, varios de estos efectivos han utilizado balas de goma contra manifestantes, sin distinguir edad ni género. Uno de los casos más comentados fue el de la periodista Lauren Tomasi, quien recibió un disparo durante una cobertura en vivo.

Ante la escala de este conflicto, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció el martes 10 de junio la entrada en vigor de un toque de queda en el centro de la ciudad, medida que busca frenar los disturbios.

La situación ha generado una fuerte reacción en el mundo del entretenimiento. Varias figuras públicas, entre ellas Kim Kardashian, Pedro Pascal, Doechii, Billie Joe Armstrong y Mark Ruffalo han utilizado sus plataformas sociales para condenar tanto las redadas del ICE como la respuesta militar del gobierno federal.

Las celebridades han expresado su solidaridad con las comunidades latinas y migrantes, y han llamado a defender los derechos humanos en medio de una de las crisis sociales más tensas del año en Estados Unidos.

La muestra de apoyo de los famosos en las redes sociales

Kim Kardashian

La empresaria, modelo y abogada Kim Kardashian, con más de 356 millones de seguidores en Instagram, se pronunció este martes a través de una historia en su cuenta oficial, expresando su rechazo a las redadas migratorias del ICE y las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

¿Elon Musk busca reconciliarse con Donald Trump? Asegura que fue "demasiado lejos" Leer más

"Cuando nos dicen que ICE existe para mantener a nuestro país seguro y para eliminar a los criminales violentos, está genial. Pero somos testigos de que gente inocente y trabajadora está siendo arrancada de sus familias de forma inhumana, Tenemos que hacer lo correcto”, escribió Kardashian en su publicación.

En medio del clima de conmoción social en Los Ángeles, donde se han registrado múltiples protestas en defensa de las comunidades migrantes, la influencer y defensora de los derechos civiles agregó:

RELACIONADAS Tom Morello apoya a Bruce Springsteen en la lucha contra Donald Trump

“No importa tu ideología política, está claro que nuestras comunidades se desarrollan gracias a la contribución de los inmigrantes. No podemos hacer la vista gorda cuando el miedo y la injusticia impiden que las personas vivan sus vidas con libertad y seguridad. Debe haber una manera mejor”, expreso Kardashian en su historia.

Doechii

La rapera Doechii, se ha pronunciado durante la ceremonia de los BET Awards 2025, donde fue premiada como Mejor Artista Femenina de Hip Hop.

¿Por qué no ganó Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia? Leer más

En su intervención, Doechii no sólo agradeció el reconocimiento, sino que aprovechó el momento para alzar la voz sobre la violenta represión contra los manifestantes en la ciudad de Los Ángeles, a raíz de las protestas contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

"Quiero hablar de lo que está ocurriendo afuera, justo ahora. Hay ataques despiadados que están sembrando el miedo y el caos en nuestras comunidades. Trump está utilizando fuerzas militares para sofocar una protesta. Todos merecemos vivir con esperanza y no con miedo”, declaró la artista ante una audiencia que la aplaudió de pie por sus declaraciones.

RELACIONADAS Toque de queda y arrestos en Los Ángeles tras noches de saqueos por protestas

La rapera también cuestionó directamente las acciones del mandatario, luego de que se desplegaran más de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines para contener las manifestaciones:

“Quiero que todos ustedes piensen en qué tipo de Gobierno es este que, cada vez que ejercemos nuestro derecho democrático a protestar, despliega el Ejército contra nosotros”.

Pedro Pascal

El reconocido actor Pedro Pascal, de origen chileno-estadounidense, ha vuelto a demostrar su compromiso con las causas sociales al pronunciarse en contra de las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump.

Mafalda: “Paren el mundo que me quiero bajar”, una voz necesaria en inglés Leer más

Durante una entrevista en el marco del Festival de Cannes 2025, donde presentó su nueva película Eddington, el actor envió un potente mensaje: “Quiero que la gente esté a salvo y esté protegida, y quiero vivir en el lado correcto de la historia”.

Pascal, protagonista del filme dirigido por Ari Aster, aprovechó las entrevistas promocionales para reiterar su rechazo a las redadas masivas del ICE y al uso del miedo como herramienta política:

“Que se jodan quienes intenten asustarnos. Luchemos, no les dejemos que ganen. El miedo es la forma en que ellos ganan. Así que sigan contando historias, sigan expresándose y sigan luchando por ser quienes son”.

Pero sus declaraciones no se limitaron a la alfombra roja. A través de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 10.9 millones de seguidores, el actor compartió un emotivo video en solidaridad con la comunidad migrante. En el clip, acompañado por la canción La Llorona, Pedro Pascal animó a los migrantes a resistir, enviando un mensaje de empatía y fuerza.

Mark Ruffalo

El actor y activista ambiental Mark Ruffalo, conocido por su papel como Hulk en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha alzado la voz en contra del ICE y las recientes políticas migratorias implementadas por el gobierno del presidente Donald Trump.

¿Por qué la película Harta de Netflix se ha vuelto tan popular? Leer más

En una contundente publicación en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 19.8 millones de seguidores, Ruffalo expresó que Estados Unidos atraviesa un momento crítico: “Cuando tienes gente de clase trabajadora que va tras los pobres y otras personas de clase trabajadora... estamos viviendo en una oligarquía”.

El actor no dudó en denunciar la hipocresía del sistema y la desinformación que divide a las clases populares: “Quieren expulsar a quienes les facilitan la vida, pero no cuestionan a quienes les embrutecen la mente con mentiras. Están apuntando sus armas en la dirección equivocada”.

Además, Ruffalo criticó duramente el racismo que afecta a las comunidades inmigrantes: “Aquellos a quienes culpan son como tú. Quizás su piel sea un poco diferente, pero aman igual que tú, sienten lo mismo que tú, les atormentan las mismas preocupaciones. No te dejes engañar”.

Estas declaraciones generaron una ola de apoyo en redes sociales, incluidos sus colegas Marisa Tomei y Pedro Pascal, quienes también se han manifestado en contra de la represión a migrantes y las redadas del ICE. Ambos compartieron mensajes en sus cuentas personales respaldando la postura de Ruffalo y haciendo un llamado a la solidaridad con las comunidades indocumentadas.

Billie Joe Armstrong

El icónico líder de Green Day, Billie Joe Armstrong, ha vuelto a expresar su rechazo a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, esta vez con una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores.

¿Cuándo regresa BTS? La fecha que esperan los fans tras su servicio militar Leer más

En el video publicado se observa un automóvil en llamas, acompañado del tema "F*ck Off" de su propia banda, un claro símbolo de rebeldía en apoyo a las protestas que se desarrollan en Los Ángeles contra las redadas del I.C.E. (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

El post incluye además el emoji del dedo del medio junto con un cubo de hielo, una referencia crítica al organismo gubernamental.

Este no es el primer pronunciamiento político del músico. En 2016, durante una presentación en los American Music Awards, Armstrong modificó la letra del coro de la canción "Bang Bang", exclamando en vivo: "¡No a Trump, no al KKK, no a un Estados Unidos fascista!"

Conocido por su activismo y sus posturas contra el autoritarismo, Billie Joe vuelve a usar su plataforma para enviar un mensaje claro: está del lado de los migrantes y de las personas que protestan contra lo que considera un sistema opresivo y violento.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!