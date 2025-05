Tom Morello apoya a Bruce Springsteen en la lucha contra Donald Trump

Tom Morello guitarrista de Rage Against the Machine colgó pancartas anti-Trump durante su concierto en Boston Calling

El guitarrista y solista de la banda norteamericana RATM, Tom Morello, rechazó las duras políticas del líder estadounidense contra los artistas famosos que mostraron su respaldo a Kamala Harris durante la campaña en las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 2024. Además, según Billboard, el artista se pronunció sobre los conflictos que mantiene el mandatario respecto a la congelación de subvenciones a la Universidad de Harvard.

Durante el festival Boston Calling, Tom Morello subió al escenario acompañado de un imponente telón de fondo en el que se mostraban innumerables imágenes de botones que deletreaban la frase “F..ck Trump”, incluyendo la imagen del presidente estadounidense en el telón.

El fondo durante la presentación de Tom Morello y la guitarra con la que Morello se queja de las políticas de deportación de Donald Trump. IG: @carrmomma @tommorello

Si esto no fue lo suficientemente polémico, durante una de sus interpretaciones Morello levantó su guitarra para mostrar otro mensaje contundente: “F..ck I.C.E.”, dirigido al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (I.C.E., por sus siglas en inglés), entidad encargada de la detención y deportación masiva de migrantes indocumentados en la administración actual de Donald Trump.

¿Cómo se dio la polémica entre Donald Trump y Bruce Springsteen?

La polémica que ahora involucra a Morello se originó tras las fuertes críticas de Bruce Springsteen a las drásticas medidas “democráticas” adoptadas por el presidente norteamericano, como perseguir a cantantes que expresaron posturas e ideales diferentes a los suyos, las duras políticas arancelarias, la persecución de migrantes indocumentados, retirar la subvención económica a la Universidad de Harvard y, recientemente, revocar las visas de estudio a estudiantes extranjeros.

Springsteen durante su gira Land of Hope and Dreams, en el concierto ofrecido el 14 de mayo en Manchester, se dirigió a la multitud con un mensaje contundente:

“En mi hogar, Estados Unidos que amo, sobre la que he escrito y que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora”.

Además, el cantante acusó que “los hombres más ricos se complacen en abandonar a los niños más pobres del mundo a la enfermedad y la muerte. En Estados Unidos, están obteniendo un placer sádico en el dolor que infligen a los trabajadores estadounidenses leales”, calificando a Donald Trump como un "presidente no apto".

Donald Trump no se quedó callado ante estas polémicas declaraciones. A través de su red social, Truth Social, calificó al famoso rockero como “sobrevalorado” y “tonto”. El presidente estadounidense continuó diciendo: “Nunca me gustó, nunca me gustó su música ni su política de izquierda radical. No es un tipo con talento, solo es un imbécil agresivo y desagradable que apoyó fervientemente al corrupto Joe Biden”.

La muestra de apoyo de Tom Morello a Bruce Springsteen

Durante el festival, Tom Morello interpretó The Ghost of Tom Joad, una canción de Bruce Springsteen, como muestra de apoyo al artista. Señaló que Springsteen ha estado “en una pelea con el presidente” luego de que The Boss (como se conoce a Bruce en los medios estadounidenses) calificara a la administración de Trump como “corrupta, incompetente y traidora". Este comentario desató la ira del presidente y provocó una cadena de ataques por parte del mandatario hacia el cantante de Nueva Jersey.

A medida que se acercaba el final del espectáculo, Morello afirmó: “Bruce ataca a Trump porque, toda su vida, ha defendido la verdad, la justicia, la democracia y la igualdad”, y agregó: “Y Trump está furioso con él porque Bruce atrae a un público mucho mayor. ¡Que le den a ese tipo!”. Según el diario The Boston Globe, Morello instó a su público a “disfrutar de este gran evento antes de ir a la cárcel”.

Tom Morello muestra su apoyo a la Universidad de Harvard

En medio de todo el alboroto causado durante el concierto, debido a las fuertes críticas de Morello contra la administración de Trump, el artista también expresó su apoyo a su alma mater, la Universidad de Harvard.

En los últimos días, la institución ha estado en conflicto con el mandatario, quien amenazó con retirarle 3.000 millones de dólares en subvenciones tras ordenar la congelación de 2.200 millones de dólares de subvenciones en fondos federales. Además, el presidente advirtió sobre la posible eliminación de la exención de impuestos de la universidad.

Tom Morello, quien se graduó con honores en Harvard en 1986 con una licenciatura en Estudios Sociales y Ciencias Políticas, elogió la reciente decisión de la universidad de ofrecer becas online gratuitas para el curso titulado “Nosotros, el pueblo: Participación cívica en una democracia constitucional”.

