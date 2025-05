¿Pagos ilegales a Beyoncé y Springsteen? Trump lanza graves acusaciones

Como si se tratara de una cacería de brujas. El presidente estadounidense Donald Trump ha solicitado que se investigue a las celebridades que respaldaron la candidatura de Kamala Harris, su rival demócrata, a quien venció en las elecciones del pasado noviembre.

A través de su red social Truth, el domingo 18 y el lunes 19 de mayo, Trump exigió una “investigación a fondo” a figuras públicas como Bruce Springsteen y Beyoncé. Según el mandatario, los artistas que participaron en actos relacionados con la campaña de Harris podrían haber sido financiados con contribuciones ilegales.

“No pueden pagar por apoyo”, dice Trump sobre artistas pro Harris

“¿Cuánto le pagó Kamala Harris a Bruce Springsteen por su mala actuación durante su campaña presidencial? ¿Por qué aceptó ese dinero si es tan fan de ella? ¿No es una contribución de campaña importante e ilegal?”, escribió Trump en su red social en referencia a la presentación del artista el 28 de octubre en Georgia.

En su escrito, también mencionó a Beyoncé, quien cantó en Houston el 25 de octubre. Luego añadió: “¿Y cuánto fue para Oprah (la presentadora participó en un evento el 20 de septiembre) y Bono?”

El expresidente remató su serie de publicaciones con esta afirmación: “Los candidatos no pueden pagar por APOYO, que es lo que hizo Kamala, con el pretexto de pagar por entretenimiento".

Y su arenga continúa: "Este fue un esfuerzo costoso y desesperado para aumentar artificialmente su escasa audiencia. ¡NO ES LEGAL! Para estos ‘artistas’ antipatriotas, esto fue simplemente una forma CORRUPTA E ILEGAL de capitalizar un sistema quebrado".

En respuesta a las acusaciones, Oprah Winfrey había aclarado previamente que el millón de dólares recibido en noviembre fue destinado a su productora para cubrir los costos de una entrevista realizada durante la campaña, no como pago por asistir a un acto político.

Tina Knowles, madre de Beyoncé, también rechazó las afirmaciones de Trump. Ella negó enfáticamente que su hija haya recibido diez millones de dólares por participar en un evento proselitista.

El reciente mensaje de Bruce Springsteen contra Donald Trump

El mensaje del expresidente parecería una reacción a sus reiterados roces con figuras del mundo del entretenimiento. Recordemos que el pasado 14 de mayo, durante un concierto en Mánchester (Reino Unido), como parte de su gira The land of hopes and dreams, Bruce Springsteen atacó duramente al presidente estadounidense y sus políticas.

“Mi hogar, los Estados Unidos que amo que han sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una Administración corrupta, incompetente y traidora”, dijo sobre el escenario y ante una nutrida audiencia.

Además, acusó aseguró que la Administración Trump es culpable de “abandonar a los niños más pobres del mundo a la enfermedad y la muerte” y de “disfrutar sádicamente del dolor que infligen a los trabajadores estadounidenses leales”.

