Festival de Cannes 2025: Juliette Binoche, De Niro y Tarantino marcan la inauguración

El escenario del Teatro Lumière brilló durante la inauguración de la 78.ª edición del Festival de Cannes. Allí estaban los actores Juliette Binoche, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y el director Quentin Tarantino, decididos a no pasar desapercibidos.

Tras la lluvia de flashes en la alfombra roja, los invitados fueron conducidos al recinto. Presentaron a los miembros del jurado, entre los que figuran la actriz Halle Berry, el actor Jeremy Strong y el director mexicano Carlos Reygadas.

Entonces tuvo lugar el homenaje a la actriz francesa Juliette Binoche, quien recibió la primera gran ovación del festival. Su presencia marcó el inicio de lo que sería un gran encuentro, que continuó con la entrega de la Palma de Oro honorífica a Robert De Niro, de manos de Leonardo DiCaprio.

Quentin Tarantino también hizo lo suyo. Subió al escenario para declarar inaugurado el festival, y lo hizo casi con sarcasmo y en tono militar. EXPRESIONES te da los detalles.

Juliette Binoche recordó a Fatma Hassouna

Su discurso de apertura, en calidad de presidenta del jurado, fue breve pero contundente. Juliette Binoche aprovechó el momento para dedicar parte de sus palabras a la joven protagonista del documental Put your soul on your hand and walk, que retrata el conflicto palestino a través de videollamadas entre la directora y la periodista Fatma Hassouna, fallecida el pasado 16 de abril en Gaza, a causa de un bombardeo del ejército israelí.

“Al amanecer, en Gaza, la fotoperiodista Fatma Hassouna, de 25 años, fue asesinada junto a diez de sus familiares por un misil que impactó su casa. Ella había escrito: ‘Mi muerte me atravesó, la bala del tirador me atravesó y me convertí en un ángel. A los ojos de una ciudad inmensa, más vasta que mis sueños, más vasta que esta ciudad, me convertí en una poeta santa ante los ojos de un bosque, volviéndome ermitaña y tomando un ciprés como ofrenda’”, dijo Binoche.

También habló de los rehenes israelíes, de los prisioneros y de los ahogados que mueren ante la indiferencia de muchos. “Ante la inmensidad de estas tormentas, debemos dar a luz la dulzura, transformar nuestras visiones fragmentadas en confianza, redescubrir, sanar, curar nuestra ignorancia y soltar nuestros miedos, nuestro egoísmo. Cambiar, cambiar de rumbo y, a través de la sanación, restaurar la humildad”, propuso la ganadora del Óscar a mejor actriz secundaria por El paciente inglés (1996).

La presidenta del jurado concluyó: “Fatma debería haber estado entre nosotros esta noche. El arte permanece. Es el testimonio poderoso de nuestras vidas, de nuestros sueños, y nosotros, como espectadores, lo abrazamos. Que el Festival de Cannes, donde todo puede cambiar, contribuya a ello”.

Robert De Niro, el reconocimiento a un gigante reservado

Aunque no ocupó un lugar entre la audiencia, Donald Trump estuvo presente en la inauguración del Festival de Cannes 2025. Y lo estuvo gracias a Robert De Niro, quien recibió la Palma de Oro honorífica de manos de Leonardo DiCaprio.

“En mi país, nos estamos jugando una democracia que habíamos dado por sentada. Eso nos afecta a todos los aquí reunidos, porque las artes son democráticas. El arte es inclusivo, acerca a las personas. El arte abraza la diversidad, y por eso representa una amenaza, una amenaza para los autócratas y los fascistas”, afirmó el protagonista de películas tan aclamadas como Taxi Driver (1976) y El Padrino II (1974).

El público, compuesto en su mayoría por personas dedicadas a la industria audiovisual, ovacionó de pie su alusión al llamado de Trump a imponer aranceles a las películas producidas en el extranjero.

DiCaprio, por su parte, al entregar el reconocimiento, expresó: “De vez en cuando, incluso los gigantes más reservados merecen su momento, un momento de reconocimiento, no solo por su trabajo, sino por la influencia silenciosa y duradera que han tenido en tantas vidas”.

Quentin Tarantino da la largada

“Para mí es un honor declarar la 78.ª edición del Festival de Cannes oficialmente inaugurada”, exclamó a gritos Quentin Tarantino. Luego tiró el micrófono, dio media vuelta y salió del escenario con paso marcial.

Así comenzó oficialmente la edición 2025 del certamen francés de cine. Durante doce días, desde el 13 de mayo, se presentarán 22 películas en competencia oficial por la Palma de Oro y 200 largometrajes en diversas secciones.

