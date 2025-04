Robert De Niro recibirá la Palma de Oro de Honor en el Festival de Cannes 2025

El actor estadounidense Robert De Niro será reconocido con la Palma de Oro de Honor durante la ceremonia de apertura de la edición 78 del Festival de Cannes, que se celebrará el próximo 13 de mayo, según informó la organización del certamen en un comunicado oficial.

De Niro, de 81 años, participará también en una clase magistral en el Teatro Debussy el 14 de mayo, como parte de las actividades del festival.

“Hay rostros que representan el séptimo arte y diálogos que dejan una huella imborrable en la cinefilia. Con su estilo interiorizado, que se manifiesta en una sonrisa amable o una mirada severa, Robert De Niro se ha convertido en una leyenda del cine”, indicó el comunicado de Cannes.

Al conocer que será homenajeado, el actor declaró: “Siento una gran pasión por el festival”. Añadió además: “Ahora que hay tantas cosas en el mundo que nos separan, Cannes nos une: narradores, cineastas, fans y amigos. Es como volver a casa”.

Trayectoria de Robert De Niro

Galápagos conquista Disney Plus: dos documentales sobre Ecuador se estrenan en abril Leer más

Robert De Niro ha actuado en 121 producciones cinematográficas. Entre ellas se encuentran El Padrino II, Taxi Driver, Raging Bull, Once Upon a Time in America, Goodfellas, Cape Fear y The Mission. Ha recibido dos premios Oscar: el primero como mejor actor secundario en 1975 por El Padrino II, y el segundo como mejor actor en 1981 por Raging Bull.

Desde los años noventa, ha interpretado roles en géneros diversos, incluyendo la comedia, con títulos como Mad Dog and Glory, Jackie Brown y Meet the Parents.

Además de su trayectoria como actor, desde 2002 impulsa el Festival de Cine de TriBeCa, fundado con el objetivo de apoyar la revitalización cultural de Nueva York tras los atentados del 11 de septiembre. “Ahí reveló otra faceta de su personalidad, su compromiso político”, señaló el Festival de Cannes.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!