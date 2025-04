Galápagos conquista Disney Plus: dos documentales sobre Ecuador se estrenan en abril

Ecuador tendrá una presencia destacada en Disney+ (Disney Plus) este mes, con el estreno de dos producciones centradas en las islas Galápagos. Sea Lions of the Galapagos y Guardians of the Galapagos llegarán a la plataforma el 22 de abril, como parte de su programación especial por el Mes de la Tierra. Ambos contenidos se enfocan en la biodiversidad del archipiélago ecuatoriano, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.

Disney+ anunció su calendario de estrenos para abril, donde se incluyen nuevas temporadas de series como Andor y Doctor Who, además de eventos deportivos en ESPN y contenido adicional de Hulu. Sin embargo, dentro de esta programación global, las Galápagos figuran con dos títulos que resaltan la riqueza natural del país sudamericano y su papel en la conservación ambiental.

Leo, el león marino protagonista del documental. Disney Studios

Aitana habla sobre su salud mental Leer más

¿Por qué Disney Plus hizo documentales sobre Galápagos?

Sea Lions of the Galapagos se estrenará simultáneamente con Guardians of the Galapagos, ambas producciones dedicadas a mostrar la vida silvestre única de estas islas. El lanzamiento también coincide con la llegada de la serie Secrets of the Penguins, prevista para el 21 de abril, lo que refuerza la apuesta de la plataforma por contenidos relacionados con la naturaleza.

La presencia de Ecuador en una plataforma global como Disney+ representa una oportunidad para promover la conciencia ambiental. Las Galápagos, consideradas un laboratorio natural por su diversidad de especies, se posicionan así entre los focos de atención internacional durante el mes de abril.

La sinopsis de Sea Lions of the Galápagos y Guardians of the Galápagos

Sea Lions of the Galápagos, narrado por Brendan Fraser y dirigido por Hugh Wilson, presenta la historia de Leo, una cría de lobo marino que abandona la colonia de su madre para iniciar su camino en el entorno natural de las islas. A lo largo de su recorrido, se enfrenta a diversas especies como iguanas marinas, serpientes corredoras, atunes de aleta amarilla y tiburones de Galápagos. El documental fue codirigido por Keith Scholey y producido por Roy Conli, con música compuesta por Raphaelle Thibaut.

Guardians of the Galápagos documenta el proceso de rodaje de la película principal, mostrando las condiciones extremas que enfrentó el equipo de producción para capturar escenas de comportamiento animal poco frecuente. Narrado por Blair Underwood y dirigido por Filer, el documental expone también las amenazas actuales para el ecosistema galapagueño, como especies invasoras, contaminación, pesca ilegal y eventos relacionados con el fenómeno El Niño.

Ambas producciones también destacan los esfuerzos de conservación realizados en el archipiélago. El Disney Conservation Fund, en colaboración con Conservation International, respalda iniciativas locales que buscan reducir el uso de plásticos en los océanos y conectar a más de 1.500 jóvenes con la biodiversidad de Galápagos.

¿Cuánto cuesta la suscripción de Disney+ (Disney Plus) en Ecuador?

En Ecuador, Disney Plus está disponible por suscripción directa a través de su sitio web o mediante operadores móviles y de televisión paga. El precio mensual es de $6,99, mientras que el plan anual tiene un valor de $69,99.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!