¿Dónde y cuándo sacar el pasaporte? Registro Civil activa jornada extraordinaria

Si entre semana no puedes ir por trabajo o estudios, esta es tu oportunidad. El Registro Civil abrirá sus puertas este sábado

Ciudadanos realizan el trámite para obtener su pasaporte durante la jornada extraordinaria del Registro Civil en Ecuador.

Si necesitas tu pasaporte y no te da el tiempo entre lunes y viernes, debes saber que este sábado 23 de agosto de 2025, el Registro Civil de Ecuador realizará una jornada extraordinaria para la emisión de pasaportes en todo el país.

La atención se brindará desde las 08:00 hasta las 14:00, en 25 agencias distribuidas en 22 provincias. Esta iniciativa busca facilitar el acceso al documento a miles de ecuatorianos que no pueden acudir en horario laboral.

¿Quiénes pueden asistir y cómo?

La jornada está pensada especialmente para quienes, por razones personales o laborales, no pueden realizar el trámite en días hábiles.

En Quito, Guayaquil y Cuenca:

Las agencias de Iñaquito (Quito), Gobierno Zonal (Guayaquil) y San Blas (Cuenca) solo atenderán con cita previa. Debes haber agendado tu turno en la Agencia Virtual y haber hecho el pago hasta el viernes 22 de agosto. También puedes acudir si deseas adelantar tu cita ya programada.

En las otras 22 agencias del país:

Buenas noticias, no necesitas cita previa. Solo debes presentarte con los documentos requeridos (más abajo te contamos cuáles son). Así, el trámite se vuelve más ágil para quienes buscan una solución rápida.

Requisitos para sacar el pasaporte ecuatoriano

Para evitar contratiempos, asegúrate de llevar:

Cédula de identidad vigente

Comprobante de pago impreso

Si es renovación, lleva tu pasaporte anterior

Si es por robo o pérdida, presenta el formulario de documentos extraviados (descárgalo en el portal del Consejo de la Judicatura)

En el caso de menores de edad, deben ir acompañados por ambos padres. Si uno no puede asistir, se necesita un poder notariado o consular específico.

¿Cuánto cuesta sacar el pasaporte en Ecuador?

Los valores se mantienen según la normativa vigente:

Adultos y menores de edad: $90

Adultos mayores: $45

Personas con discapacidad (30%): gratis

El pasaporte estará listo en un máximo de ocho días laborables, y podrás retirarlo en la misma agencia donde hiciste el trámite.

Atención prioritaria sin cita

Si perteneces a un grupo vulnerable, entonces no necesitas turno. El Registro Civil recuerda que los siguientes grupos tienen acceso sin cita previa:

Niños y niñas

Mujeres embarazadas

Adultos mayores

Personas con discapacidad

