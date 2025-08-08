Registro Civil y Policía desmantelan red de turnos falsos en 10 ciudades del país

El Registro Civil del Ecuador, en coordinación con la Policía Nacional, agencias municipales de control e intendencias, ejecutó el jueves 7 de agosto de 2025 una serie de operativos simultáneos en 10 ciudades del país. Las acciones se desarrollaron en los exteriores de las agencias de la institución y dejaron como resultado la inspección de 44 locales, de los cuales ocho fueron sancionados por no contar con permisos y seis clausurados.

Operativos contra tramitadores ilegales



Durante los controles, en Quito se decomisaron dos computadoras de un establecimiento cercano a la agencia matriz, donde presuntamente se emitían documentos falsos para obtener turnos de cédulas y pasaportes. Esta evidencia será utilizada para iniciar acciones legales contra los responsables.

Estas intervenciones forman parte de una estrategia nacional para combatir las mafias de tramitadores que operan en las afueras de las agencias del Registro Civil, ofreciendo turnos fraudulentos y cobrando por trámites que son completamente gratuitos. El objetivo es prevenir estafas, proteger a la ciudadanía y fortalecer la confianza en los servicios públicos.

Con los operativos del 7 de agosto, la institución suma 78 intervenciones en lo que va de 2025, con un saldo de 36 personas aprehendidas, una sentenciada por falsificación y uso de documento falso, y siete locales clausurados. En 2024 se realizaron 34 operativos, con 18 personas detenidas.

Los controles también incluyen labores de información directa a los usuarios, orientándolos sobre los canales oficiales, el uso correcto del sistema de turnos en línea y recordando que los trámites de cédulas y pasaportes deben gestionarse personalmente en las agencias habilitadas o en la plataforma virtual.

Impacto en 10 ciudades





El director general del Registro Civil, Ottón Rivadeneira, aseguró que la institución mantendrá un combate frontal contra la corrupción. “Seguiremos firmes en proteger el derecho de los ecuatorianos a recibir un servicio digno y transparente”, enfatizó.

Por su parte, el intendente general de Policía de Pichincha, teniente coronel en servicio pasivo, Alex Manzano, informó que durante los operativos se detectaron posibles falsificaciones de turnos, por lo que se levantaron indicios para realizar peritajes.

En la misma línea, el coronel de Policía Carlos Fuertes, jefe del Distrito Eugenio Espejo, señaló que la intervención se ejecutó tras denuncias ciudadanas sobre la venta de turnos falsos para pasaportes y cédulas, y que las investigaciones continuarán para identificar a los responsables.

