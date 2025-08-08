Música, globos y gastronomía: así será el Festival 2025 en Mitad del Mundo

Mitad del Mundo se llena de globos, música y sabor en el feriado del 10 de Agosto

La cuarta edición del Festival Internacional del Globo se inició este viernes ocho de agosto en la Ciudad Mitad del Mundo.

El cielo de Quito se llenará de color y emoción este feriado por el Primer Grito de Independencia con la cuarta edición del Festival Internacional del Globo, que se desarrolla del 8 al 11 de agosto de 2025 en la Ciudad Mitad del Mundo. Más de 20 globos aerostáticos, actividades culturales, presentaciones musicales y una variada oferta gastronómica forman parte de la agenda que espera recibir a más de 60.000 visitantes.

Le invitamos a que lea: Moradores del río Monjas exigen cumplimiento de sentencia para frenar erosión

Desde las primeras horas de la mañana, el paisaje quiteño se transforma con la elevación de globos aerostáticos de diferentes diseños y tamaños, que surcan el cielo entre las 05:30 y 08:00. El espectáculo se complementa con una programación artística y gastronómica que se extiende durante todo el día.

Alerta climática en Ecuador por radiación extremadamente alta en nueve provincias Leer más

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, destacó que el festival busca ser un espacio para toda la familia. Destacó que el evento es una iniciativa estratégica para fortalecer el turismo provincial.

En 2024, el evento atrajo 50.000 asistentes y generó un retorno económico de 8 millones de dólares, beneficiando a sectores como la hotelería, gastronomía, movilidad y emprendimientos comunitarios. Para este año, las expectativas son aún mayores:

“Esperamos alcanzar los 60.000 visitantes y un impacto económico de 9 millones de dólares”, indicó Pabón.

Además de la experiencia aérea, los asistentes encontrarán 40 emprendimientos de pequeños y medianos productores que ofrecerán platos típicos, artesanías y productos locales.

Programación y actividades

05:00 – Apertura de puertas a visitantes

05:30 – Ingreso e inflado de globos

06:00 – Inicio del espectáculo de vuelo

09:00 – Festival gastronómico y danzas folclóricas

10:00 – Presentaciones artísticas

17:00 – Vuelo cautivo de globos

17:30 – Conciertos de artistas nacionales e internacionales

Agenda de conciertos

Viernes 8 de agosto – Pop latino:

Aterciopelados, Tercer Mundo, Sergio Sacoto, Chloe Silva, Tempo Latin Group.

Sábado 9 de agosto

Reggaetón: Trueno, Jombriel, Machaka, Milo, Nahim, Rene, Alemu y Star Squad.

Domingo 10 de agosto

Vallenato y pop: Herbert Vargas, Constelación Vallenata, Ktleya, Damas de Hierro y Cumbión Vallenato.

Lunes 11 de agosto

Ritmos variados: Widinson, Máximo Escaleras, Ceci Narváez, Margarita Lugue y Banda del Carajú.

Durante cuatro días consecutivos, desde las 05:00 hasta las 08:00, el público podrá disfrutar del despegue de 20 globos aerostáticos. Cortesía Prefectura

Entradas y disponibilidad

El valor de la entrada general para el espectáculo de globos o los conciertos es de $5 por persona. Niños de 6 años en adelante, personas con discapacidad y adultos mayores pagan $ 2,50, mientras que los menores de 5 años ingresan gratis.

La Prefectura de Pichincha confirmó que los boletos para el sábado 9 de agosto están agotados, pero aún hay disponibilidad para el viernes 8, domingo 10 y lunes 11 de agosto.

Para adquirir las entradas, el público debe ingresar a fig.mitaddelmundo.gob.ec, seleccionar la fecha y evento, añadir al carrito, completar los datos y realizar el pago en línea.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.