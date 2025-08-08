Música, globos y gastronomía: así será el Festival 2025 en Mitad del Mundo
Mitad del Mundo se llena de globos, música y sabor en el feriado del 10 de Agosto
El cielo de Quito se llenará de color y emoción este feriado por el Primer Grito de Independencia con la cuarta edición del Festival Internacional del Globo, que se desarrolla del 8 al 11 de agosto de 2025 en la Ciudad Mitad del Mundo. Más de 20 globos aerostáticos, actividades culturales, presentaciones musicales y una variada oferta gastronómica forman parte de la agenda que espera recibir a más de 60.000 visitantes.
Desde las primeras horas de la mañana, el paisaje quiteño se transforma con la elevación de globos aerostáticos de diferentes diseños y tamaños, que surcan el cielo entre las 05:30 y 08:00. El espectáculo se complementa con una programación artística y gastronómica que se extiende durante todo el día.
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, destacó que el festival busca ser un espacio para toda la familia. Destacó que el evento es una iniciativa estratégica para fortalecer el turismo provincial.
En 2024, el evento atrajo 50.000 asistentes y generó un retorno económico de 8 millones de dólares, beneficiando a sectores como la hotelería, gastronomía, movilidad y emprendimientos comunitarios. Para este año, las expectativas son aún mayores:
“Esperamos alcanzar los 60.000 visitantes y un impacto económico de 9 millones de dólares”, indicó Pabón.
Además de la experiencia aérea, los asistentes encontrarán 40 emprendimientos de pequeños y medianos productores que ofrecerán platos típicos, artesanías y productos locales.
Programación y actividades
- 05:00 – Apertura de puertas a visitantes
- 05:30 – Ingreso e inflado de globos
- 06:00 – Inicio del espectáculo de vuelo
- 09:00 – Festival gastronómico y danzas folclóricas
- 10:00 – Presentaciones artísticas
- 17:00 – Vuelo cautivo de globos
- 17:30 – Conciertos de artistas nacionales e internacionales
Agenda de conciertos
- Viernes 8 de agosto – Pop latino:
Aterciopelados, Tercer Mundo, Sergio Sacoto, Chloe Silva, Tempo Latin Group.
- Sábado 9 de agosto
Reggaetón: Trueno, Jombriel, Machaka, Milo, Nahim, Rene, Alemu y Star Squad.
- Domingo 10 de agosto
Vallenato y pop: Herbert Vargas, Constelación Vallenata, Ktleya, Damas de Hierro y Cumbión Vallenato.
- Lunes 11 de agosto
Ritmos variados: Widinson, Máximo Escaleras, Ceci Narváez, Margarita Lugue y Banda del Carajú.
Entradas y disponibilidad
El valor de la entrada general para el espectáculo de globos o los conciertos es de $5 por persona. Niños de 6 años en adelante, personas con discapacidad y adultos mayores pagan $ 2,50, mientras que los menores de 5 años ingresan gratis.
La Prefectura de Pichincha confirmó que los boletos para el sábado 9 de agosto están agotados, pero aún hay disponibilidad para el viernes 8, domingo 10 y lunes 11 de agosto.
Para adquirir las entradas, el público debe ingresar a fig.mitaddelmundo.gob.ec, seleccionar la fecha y evento, añadir al carrito, completar los datos y realizar el pago en línea.