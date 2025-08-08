Alerta climática en Ecuador por radiación extremadamente alta en nueve provincias

El Inamhi emitió una advertencia del clima para este 8 de agosto. Conoce las provincias afectadas

Se prevé que la radiación esté muy alta en algunas provincias de la Sierra.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una nueva advertencia para este viernes 8 de agosto de 2025: nueve provincias del país registrarán niveles de radiación ultravioleta (UV) extremadamente altos, principalmente en el callejón Interandino.

Entre las provincias con mayor riesgo se encuentran Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Azuay y Loja. En estas zonas, la población deberá extremar cuidados para evitar daños en la piel y problemas de salud asociados a la exposición solar.

En la región amazónica y en las islas Galápagos, el índice de radiación será “muy alto”, mientras que en la Costa y otras áreas del interior de la Amazonía se prevé un impacto menor debido a la presencia de nubosidad durante gran parte del día.

Impacto del fenómeno de la corriente fría de Humboldt en el clima de Ecuador Leer más

El Inamhi recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 15:00, así como utilizar protector solar, lentes oscuros, prendas de manga larga, sombreros o parasoles, y mantenerse hidratado.

Bajas temperaturas en la Sierra y parte de la Amazonía

Paralelamente, el organismo meteorológico emitió la alerta N.° 42 (7 de agosto) por descenso de temperaturas nocturnas en la región Interandina, que podrían llegar a valores bajo cero.

Las zonas más propensas a este enfriamiento se encuentran en la media y alta montaña de la Sierra, en provincias como Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Azuay, Imbabura y Carchi.

En la Amazonía, el frío afectará a las zonas elevadas de Napo, Morona Santiago y Sucumbíos.

#PronosticoUVEc l Viernes 08 de agosto: Se esperan índices de radiación ultravioleta entre Extremadamente Altos y Altos en el Callejón Interandino y Amazonía.

Tome precauciones. pic.twitter.com/qJgn5ZFj6K — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) August 8, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!