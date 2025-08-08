Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Calor en Ecuador.
Se prevé que la radiación esté muy alta en algunas provincias de la Sierra.Ilustración con IA.

Alerta climática en Ecuador por radiación extremadamente alta en nueve provincias

El Inamhi emitió una advertencia del clima para este 8 de agosto. Conoce las provincias afectadas

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una nueva advertencia para este viernes 8 de agosto de 2025: nueve provincias del país registrarán niveles de radiación ultravioleta (UV) extremadamente altos, principalmente en el callejón Interandino.

RELACIONADAS

Entre las provincias con mayor riesgo se encuentran Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Azuay y Loja. En estas zonas, la población deberá extremar cuidados para evitar daños en la piel y problemas de salud asociados a la exposición solar.

En la región amazónica y en las islas Galápagos, el índice de radiación será “muy alto”, mientras que en la Costa y otras áreas del interior de la Amazonía se prevé un impacto menor debido a la presencia de nubosidad durante gran parte del día.

Frío Ecuador

Impacto del fenómeno de la corriente fría de Humboldt en el clima de Ecuador

Leer más

El Inamhi recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 15:00, así como utilizar protector solar, lentes oscuros, prendas de manga larga, sombreros o parasoles, y mantenerse hidratado.

Bajas temperaturas en la Sierra y parte de la Amazonía

Paralelamente, el organismo meteorológico emitió la alerta N.° 42 (7 de agosto) por descenso de temperaturas nocturnas en la región Interandina, que podrían llegar a valores bajo cero.

Las zonas más propensas a este enfriamiento se encuentran en la media y alta montaña de la Sierra, en provincias como Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Azuay, Imbabura y Carchi.

En la Amazonía, el frío afectará a las zonas elevadas de Napo, Morona Santiago y Sucumbíos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Elba González: "Soy una manaba que saca el machete de vez en cuando"

  2. Polémica en Guayaquil: ¿Nueve agentes para quitarle el carrito a heladero? | Video |

  3. En Perú: contenedores cayeron al mar y están vendiendo sus productos muy baratos

  4. David Norero, de binomio de Lucio Gutiérrez a secretario del Concejo de Guayaquil

  5. Deportivo Cuenca vence a Baños Ciudad de Fuego y avanza en la Copa Ecuador 2025

LO MÁS VISTO

  1. Jóvenes en Acción 2025: ¿Cómo saber si ya estás registrado?

  2. Correa reacciona a valla que culpa a la Corte Constitucional por muertes violentas

  3. David Norero, de binomio de Lucio Gutiérrez a secretario del Concejo de Guayaquil

  4. ¿El Municipio de Guayaquil le prestaría dinero al Gobierno? Esto respondió el alcalde

  5. José Serrano detenido en Estados Unidos: Esto se sabe

Te recomendamos