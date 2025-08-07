Hueca Fest 2025, festival gastronómico en Quito, llega del 8 al 11 de agosto 

Del viernes 8 al lunes 11 de agosto, el Centro de Eventos Bicentenario se convertirá en el epicentro de la cultura y el sabor ecuatoriano con la realización del ‘Hueca Fest 2025’. Este festival gastronómico y cultural, que busca exaltar la riqueza y diversidad de la cocina tradicional del país, abrirá sus puertas desde las 09h00 para recibir a los amantes de la buena comida y las tradiciones culinarias.

Le invitamos a que lea: Marcha en Quito: sindicatos protestan contra las leyes económicas de Daniel Noboa

Una variedad gastronómica para todos los gustos

Organizado por la Asociación Gastronómica Huecas del Ecuador y respaldado por entidades públicas y privadas, el festival se ha consolidado como un espacio clave para la promoción de la identidad nacional a través de sus platos típicos. La entrada tendrá un costo simbólico de USD 3,50, mientras que adultos mayores, niños y personas con discapacidad podrán acceder gratuitamente.

El ‘Hueca Fest’ se propone no solo rescatar y preservar los sabores heredados de generación en generación, sino también impulsar la reactivación económica y apoyar a emprendedores locales. En esta edición, 130 huecas y 50 emprendimientos gastronómicos se darán cita para ofrecer una muestra amplia y variada de la gastronomía nacional, con platos emblemáticos como el hornado quiteño, encebollado, bolones y dulces tradicionales.

Comparativa de precios de arriendo: Quito vs. Guayaquil, ¿dónde es más conveniente? Leer más

Las ‘huecas’ son esos espacios populares donde la comida tradicional se sirve con sabor, cariño y a precios accesibles, reflejando la verdadera esencia de la cultura ecuatoriana.

El festival ha experimentado un crecimiento sostenido desde su primera edición en 2022, cuando participaron 65 huecas; en 2023 la cifra aumentó a 90 y en 2024 alcanzó las 120, consolidando a este evento como uno de los principales encuentros gastronómicos del país.

El festival se encenderá con música en vivo

Además de la oferta culinaria, el ‘Hueca Fest 2025’ contará con un completo programa de actividades para toda la familia. En el escenario Hueca Music se presentarán reconocidos artistas como La Vagancia, Proyecto Coraza, Jayac, Los Cumbancheros y Cecy Narváez, garantizando un ambiente festivo y cultural. Los niños tendrán su espacio en Hueca Kids, donde encontrarán juegos y entretenimiento, mientras que Hueca Pets ofrecerá actividades especiales para las mascotas.

El impacto del festival en la economía local es significativo. En su edición anterior, el evento reunió a más de 40.000 asistentes y generó cerca de un millón de dólares en movimiento económico, reafirmando su rol como plataforma para la reactivación y promoción del sector gastronómico.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!