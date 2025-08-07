Comparativa de precios de arriendo: Quito vs. Guayaquil, ¿dónde es más conveniente?

El precio del departamento de con dos habitaciones ronda los $500 en ambas ciudades ecuatorianas

El precio del departamento de con dos habitaciones ronda los $500 en ambas ciudades ecuatorianas.

Aunque los precios de alquiler de departamentos de dos habitaciones son similares en Quito y Guayaquil —alrededor de $500—, hay diferencias según las zonas. En Quito, Tumbaco y Cumbayá lideran con valores superiores a $600, mientras que Carcelén y Concepción son más accesibles. En Guayaquil, sectores como Puerto Santa Ana y Mocolí superan los $800, pero el sur de la ciudad y zonas como Sauces ofrecen opciones desde $260, lo que las hace más convenientes.

Un reciente informe del portal inmobiliario Plusvalía, muestra las últimas tendencias de alquiler en zonas de Quito y Guayaquil. Algunos sectores toman protagonismos, por su combinación de seguridad, infraestructura y precio; mientras que otros pierden adeptos.

Según el informe, en Quito, el precio medio del alquiler de un departamento de 2 habitaciones subió 1.7 % en abril y alcanzó un nuevo máximo histórico. El precio de un departamento con estas descripciones cuesta alrededor de $513 por mes.

Este precio registra el mayor incremento mensual desde septiembre del año 2022. En 2025 acumula +4.3%, 3.8 puntos por arriba de la inflación.

Para alquilar, la zona de Tumbaco es la más costosa con un promedio de $618. La más económica en cambios es la zona de La Delicia, con un valor promedio de $277 al mes.

Por otro lado, entre de los barrios más caros de Quito para alquilar, están: Cumbayá con $644 al mes; Iñaquito y Itchimbía con $589. Mientras que Concepción con $273 y Carcelén con $232 el mes, están entre las más baratas.

¿Qué pasa con Guayaquil?

Haciendo una comparativa de precios de alquiler, Guayaquil tiene barrios levemente más caros que Quito. Pues, hasta inicios de este año, el precio medio del alquiler de un departamento de dos habitaciones se ubicaba en los $ 523 al mes, mientras que el alquiler de un departamento de tres habitaciones estaba en $ 671.

Puerto Santa Ana es la zona con mayor precio medio de la ciudad: $ 958 por mes por la renta de una vivienda. Le sigue la isla Mocolí ($ 893 la renta) y Samborondón ($ 802).

Mientras en el otro extremo, en las zonas más económicas para alquilar están el sur de la ciudad con un promedio de $ 260; también destaca la ciudadela Bellavista con $ 312 y el sector de Sauces con $ 329 al mes.

